Türkiye Kıbrıs Rum kesimindeki cami saldırısını şiddetle kınadı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İslam karşıtlığının son örneklerinden biri olan bu ve benzeri eylemlerin, sadece Müslümanları hedef almadığı, aynı zamanda insanlığın ortak değerlerini tehdit ettiği, bazı çevrelerin barış içinde bir arada yaşama anlayışından ne kadar uzak olduğunu gösterdiği vurgulandı.

Açıklamada "Güney Kıbrıs Rum kesiminde bulunan Larnaka Büyük Camii’ne yönelik kundaklama saldırısını şiddetli şekilde kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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NE OLMUŞTU?

KKTC Din İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, 2 Aralık akşamı Larnaka Büyük Camisi'ne çirkin bir saldırı gerçekleştiği belirtilmişti.

Saldırıda yaralanma veya can kaybının olmadığı bildirilen açıklamada, Rum polisi tarafından yürütülen soruşturma sonucunda yakalanan 1 kişinin tutuklandığı kaydedilmişti.

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, saldırıyı "Rum vandalizmi" şeklinde tanımlayarak, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Rum kesiminde Güney Kıbrıs'ta bulunan tarihi, dini ve kültürel varlıklarımıza yönelik saldırılar devam ederken, Rum yönetimi ile liderliğine çağrım; bu tür ırkçı ve faşist saldırıları organize edip desteklememesi, dini ve kutsal yerlerimize saygı göstermesi, saldırıları engellemesi ve sorumluları bir an önce tutuklamasıdır. Temennimiz ve beklentimiz bu yöndedir."

KKTC Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bulunan Larnaka Büyük Camisi'ne yapılan kundaklamanın üzüntü verici olduğunu kaydederek, ibadethanelere yapılan saldırılara karşı caydırıcı adımlar atılması gerektiğini vurgulamıştı.