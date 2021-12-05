Gündem Türkiye Kıbrıs Rum kesimindeki cami saldırısını şiddetle kınadı
ANKARA

Türkiye Kıbrıs Rum kesimindeki cami saldırısını şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki Larnaka Büyük Camisi'ne yapılan saldırıyı şiddetle kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada saldırının sadece Müslümanları hedef almadığı, aynı zamanda insanlığın ortak değerlerini tehdit ettiği vurgulandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Türkiye Kıbrıs Rum kesimindeki cami saldırısını şiddetle kınadı
Larnaka Büyük Camisi'ne yapılan saldırı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İslam karşıtlığının son örneklerinden biri olan bu ve benzeri eylemlerin, sadece Müslümanları hedef almadığı, aynı zamanda insanlığın ortak değerlerini tehdit ettiği, bazı çevrelerin barış içinde bir arada yaşama anlayışından ne kadar uzak olduğunu gösterdiği vurgulandı.

Açıklamada "Güney Kıbrıs Rum kesiminde bulunan Larnaka Büyük Camii’ne yönelik kundaklama saldırısını şiddetli şekilde kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Güney Kıbrıs’taki ikinci cami saldırısı: Tuzla Camisi’nin duvarına Bizans bayrağı astılar
DÜNYA
Güney Kıbrıs’taki ikinci cami saldırısı: Tuzla Camisi’nin duvarına Bizans bayrağı astılar

NE OLMUŞTU?

KKTC Din İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, 2 Aralık akşamı Larnaka Büyük Camisi'ne çirkin bir saldırı gerçekleştiği belirtilmişti.

Saldırıda yaralanma veya can kaybının olmadığı bildirilen açıklamada, Rum polisi tarafından yürütülen soruşturma sonucunda yakalanan 1 kişinin tutuklandığı kaydedilmişti.

Güney Kıbrıs'ta yeni provokasyon: Cami duvarına Yunanistan bayrağı çizildi
DÜNYA
Güney Kıbrıs'ta yeni provokasyon: Cami duvarına Yunanistan bayrağı çizildi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, saldırıyı "Rum vandalizmi" şeklinde tanımlayarak, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Rum kesiminde Güney Kıbrıs'ta bulunan tarihi, dini ve kültürel varlıklarımıza yönelik saldırılar devam ederken, Rum yönetimi ile liderliğine çağrım; bu tür ırkçı ve faşist saldırıları organize edip desteklememesi, dini ve kutsal yerlerimize saygı göstermesi, saldırıları engellemesi ve sorumluları bir an önce tutuklamasıdır. Temennimiz ve beklentimiz bu yöndedir."

KKTC Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bulunan Larnaka Büyük Camisi'ne yapılan kundaklamanın üzüntü verici olduğunu kaydederek, ibadethanelere yapılan saldırılara karşı caydırıcı adımlar atılması gerektiğini vurgulamıştı.

Düğün otobüsü nehre düştü

Düğün otobüsü nehre düştü

​Kenya'daki kazada 31 kişi hayatını kaybetti.
Kafası camdan dışarı çıktı

Kafası camdan dışarı çıktı

​Sakarya'daki feci kazada emniyet kemeri detayı.
Uludağda mahsur kalan 3 dağcı kurtarıldı

Uludağ'da mahsur kalan 3 dağcı kurtarıldı

Kurtarma ekipleri kayıp 3 kişiye ulaştı. Dağcıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Bir kez ek 10 yıl hasat et

Bir kez ek 10 yıl hasat et

​Türkiye, tarımda iklim değişikliğine hazırlanıyor.
İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım

İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım

​Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla partililere seslendi.
Kudüs'te yargısız infaz

Kudüs'te yargısız infaz

​İşgalci İsrail güçleri, Filistinli genci yerde yaralı yatarken infaz etti.

Karadeniz doğalgazı 2023'te evlerde

Karadeniz doğalgazı 2023'te evlerde

​Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 100 milyon metreküp üretim yapılacak.
AFAD'a gönüllü akını

AFAD'a gönüllü akını

​2 yılda 404 bin kişi AFAD Gönüllüsü olmak için başvurdu.
Motorize 'Hızır'lar

Motorize 'Hızır'lar

​İstanbul'da motorize sağlık ekipleri trafik kazalarına acil müdahalede bulunuyor.
Kendisi de yabancı

Kendisi de yabancı

​Fransa'nın ırkçı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, Cezayir göçmeni yahudi çıktı.
Mustafa Yazgan’ı kaybettik

Mustafa Yazgan’ı kaybettik

​Necip Fazıl'ın talebelerinden şair ve yazar Mustafa Yazgan 81 yaşında vefat etti.

Papa'dan mülteci pozu

Papa'dan mülteci pozu

​Papa Franciscus'un Midilli'de sığınmacı kampını ziyaret edip Yunanistan'a destek istemesi tepki çekti.
GZT Giresunspor doludizgin

GZT Giresunspor doludizgin

​Yeşil beyazlılar ligde 3 haftadır kazanıyor.
Filistin'den unutulmaz gol

Filistin'den unutulmaz gol

FIFA Arap Kupası'nda Filistin, Suudi Arabistan'la 1-1 berabere kaldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.