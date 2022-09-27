Türkiye Maarif Vakfı Türk Diline Hizmet Ödülüne layık görüldü.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu, Türk Devletleri Teşkilatı iş birliğinde Türk Diline Hizmet ve Türk Dünyası Edebiyat Ödülleri töreni ile “Türk Dünyasında Ortak Alfabe Çalıştayı” Bursa’da yapıldı.

Türkçeye katkıları dolayısıyla Prof. Dr. Recep Toparlı, Prof. Dr. Leyla Karahan, Türkiye Maarif Vakfı ve TRT Çocuk'a, Türk Diline Hizmet Ödülü takdim edildi. Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, ödülle ilgili olarak “Bizi bu ödüle layık gören; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu, Türk Devletleri Teşkilatı iş birliğine teşekkür ediyorum. Ödülü, dünyanın çocuklarına büyük emek vererek Türkçe öğreten Türkçe öğretmenlerimiz adına alıyorum. Dil kültürleri öğrenmek için önemli bir araçtır. Dili bütünleyen şey kültür aktarımıdır. Bunu da uygun bir metodolojiyle yapmak gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

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Maarif Okullarında öğrencilere köklü kültür ve medeniyetimizi tanıtmak için Türkçe öğrettiklerini aktan Prof. Dr. Akgün, çalışmaları başarılı bir şekilde gerçekleştirmek adına bir müfredat geliştirdiklerini vurgulayarak, söz konusu faaliyeti gerçekleştirirken geçmiş tecrübelerden de istifade ettiklerinin altını çizdi. Dili bütünleyen şeyin kültür aktarımı olduğuna atıfta bulunan Birol Akgün, “Dil öğretimini uygun bir metodolojiyle yapmak; sadece metodoloji de değil, seçilen materyallerin kültürümüzün ögelerini yansıtması gerekiyor. Kullanacağımız materyalleri seçerken bu konuda da hassas davrandık.” dedi.

Akgün sözlerini şöyle tamamladı: “Bu seviyeye gelmemize katkısı bulunan bütün personellerimize Türkiye Maarif Vakfı adına teşekkür ediyorum. Bunlar heyecan verici çalışmalar. Artık küreselleşen Türkiye’de Türkçe öğretimini yalnızca Türk dizilerine bırakmamamız ve daha profesyonel hale getirmemiz, vizyonumuzu buna göre belirlememiz ve kurumlarımızı güçlendirmemiz gerekiyor.”

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