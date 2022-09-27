Gündem Türkiye Maarif Vakfı Türk Diline Hizmet Ödülüne layık görüldü
ANKARA

Türkiye Maarif Vakfı Türk Diline Hizmet Ödülüne layık görüldü

Türk Dil Kurumu, 1932’den bu yana kutlanan Dil Bayramı kapsamında çeşitli akademik etkinlikler ve yarışmalar düzenliyor, ödüller veriyor. Bu yıl doksanıncısı kutlanan Dil Bayramı için görkemli bir tören gerçekleştirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Türkiye Maarif Vakfı Türk Diline Hizmet Ödülüne layık görüldü
Türkiye Maarif Vakfı Türk Diline Hizmet Ödülüne layık görüldü.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu, Türk Devletleri Teşkilatı iş birliğinde Türk Diline Hizmet ve Türk Dünyası Edebiyat Ödülleri töreni ile “Türk Dünyasında Ortak Alfabe Çalıştayı” Bursa’da yapıldı.

Türkçeye katkıları dolayısıyla Prof. Dr. Recep Toparlı, Prof. Dr. Leyla Karahan, Türkiye Maarif Vakfı ve TRT Çocuk'a, Türk Diline Hizmet Ödülü takdim edildi. Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, ödülle ilgili olarak “Bizi bu ödüle layık gören; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu, Türk Devletleri Teşkilatı iş birliğine teşekkür ediyorum. Ödülü, dünyanın çocuklarına büyük emek vererek Türkçe öğreten Türkçe öğretmenlerimiz adına alıyorum. Dil kültürleri öğrenmek için önemli bir araçtır. Dili bütünleyen şey kültür aktarımıdır. Bunu da uygun bir metodolojiyle yapmak gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Maarif Okullarında öğrencilere köklü kültür ve medeniyetimizi tanıtmak için Türkçe öğrettiklerini aktan Prof. Dr. Akgün, çalışmaları başarılı bir şekilde gerçekleştirmek adına bir müfredat geliştirdiklerini vurgulayarak, söz konusu faaliyeti gerçekleştirirken geçmiş tecrübelerden de istifade ettiklerinin altını çizdi. Dili bütünleyen şeyin kültür aktarımı olduğuna atıfta bulunan Birol Akgün, “Dil öğretimini uygun bir metodolojiyle yapmak; sadece metodoloji de değil, seçilen materyallerin kültürümüzün ögelerini yansıtması gerekiyor. Kullanacağımız materyalleri seçerken bu konuda da hassas davrandık.” dedi.

Akgün sözlerini şöyle tamamladı: “Bu seviyeye gelmemize katkısı bulunan bütün personellerimize Türkiye Maarif Vakfı adına teşekkür ediyorum. Bunlar heyecan verici çalışmalar. Artık küreselleşen Türkiye’de Türkçe öğretimini yalnızca Türk dizilerine bırakmamamız ve daha profesyonel hale getirmemiz, vizyonumuzu buna göre belirlememiz ve kurumlarımızı güçlendirmemiz gerekiyor.”

'Türk İşaret Dili' TDK sitesinde
HAYAT
'Türk İşaret Dili' TDK sitesinde
Bizzat kendi seçti

Bizzat kendi seçti

​Kral 3. Charles'ın Kraliyet sembolü açıklandı.
Çip krizine çözüm Türkiyeden

Çip krizine çözüm Türkiye'den

​Silikon Vadisi'nde öğrendi: ASELSAN ve TOGG için üretecek.
Çalışma Bakanı Bilgin EYT için tarih verdi: Çalışmalar tamamlandı

​'FETÖ ve PKK üyelerinin iadeleri konusu görüşülecek.'

'Aşılar ülkemize ulaştı ve dağıtımına başlandı.'

​Türkiye'nin en büyüğü: Her hastaya bir oda
Denizler hayalet ağlardan kurtuluyor

Denizler hayalet ağlardan kurtuluyor

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin paydaş olduğu proje ekonomiye katkı sağlayacak.

​İBB'nin 'Bizans' rüyasına AK Parti'den sert tepki

Yeni kampanya geliyor: Ekim ayı içinde açıklanacak.

​Yunanistan'a asker yığınağı yapmak tartışılamazmış

​Mersin'deki saldırı sonrası etkisiz hale getirilmişti.

İçişleri Bakanı Soylu: Saldırıyı PKK'lı teröristler gerçekleştirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.