Türkiye-Pakistan hattında diplomasi trafiği: Gündem bölgesel gelişmeler

Dar ve Fidan’ın diyalog ve itidalin önemini vurguladığı belirtilen açıklamada ayrıca, "Her iki taraf da tüm taraflar arasında erken bir anlayışa varılmasını umduğunu ve bunun bölgede kalıcı barış ve istikrara katkıda bulunacağını ifade etti. İki bakan, karşılıklı çıkarlarını ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konularda yakın koordinasyonu sürdürme ve çok yönlü Pakistan-Türkiye ortaklığını ilerletmek için üst düzey görüşmelere devam etme konusunda anlaştı" denildi.