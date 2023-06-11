Türkiye peş peşe sallanıyor: Erzurum'da korkutan deprem

Erzurum deprem.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.42'de Kuşadası Körfezi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kuşadası'nın yaklaşık 10 kilometre açığındaki depremin, deniz yüzeyinden 7,52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
AFAD, dakikalar sonra Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.
Saat 07.47'de gerçekleşen depremin 4.85 km derinlikte olduğu bildirildi.
Meydana gelen iki deprem çevre illerden de hissedildi.
Erzurum da sallandı
AFAD, Erzurum'un Aziziye ilçesinin saat 10:41'de 4.6 büyüklüğünde bir depremle sallandığını duyrudu.
Deprem yerin 7.04 km derinliğinde meydana geldi.