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Türkiye peş peşe sallanıyor: Erzurum'da korkutan deprem

Sabah saatlerinde Kuşadası ve Adana'da meydana gelen depremlerin ardından Erzurum da sallandı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Erzurum'un Aziziye ilçesinde saat 10.41'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

11:00 . 11/06/2023 الأحد
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Erzurum deprem.

Erzurum deprem.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.42'de Kuşadası Körfezi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kuşadası'nın yaklaşık 10 kilometre açığındaki depremin, deniz yüzeyinden 7,52 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AFAD, dakikalar sonra Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.

Saat 07.47'de gerçekleşen depremin 4.85 km derinlikte olduğu bildirildi.

Meydana gelen iki deprem çevre illerden de hissedildi.

Erzurum da sallandı

AFAD, Erzurum'un Aziziye ilçesinin saat 10:41'de 4.6 büyüklüğünde bir depremle sallandığını duyrudu.

Deprem yerin 7.04 km derinliğinde meydana geldi.


#Erzurum
#deprem
#Aziziye
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