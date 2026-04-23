Türkiye savunmada devrim yaptı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 7-8 Temmuz’da Ankara’da yapılacak NATO Zirvesi öncesi Türkiye’yi ziyaret etti. Ankara temasları kapsamında ilk olarak ASELSAN’ı ziyaret eden Rutte, Türkiye’nin savunma sanayiindeki atılımlarına dikkat çekti. Savunma sanayiinde üretimi hızlandırmanın ve aynı zamanda yenilikçiliği de teşvik etmenin önemine işaret eden Rutte, “Bu, NATO için en önemli önceliklerden biridir. Ayrıca, temmuz ayında Ankara’da düzenlenecek NATO zirvesinin ana gündem maddelerinden biri olacaktır” diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve beraberindeki heyet, ASELSAN’ı ziyaret etti. Program sonrası Rutte katılımcılar ile fotoğraf çektirdi.

TÜRKİYE’DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENEBİLİRİZ

Savunma sanayiinde üretimin önemini vurgulayan Rutte, “Çünkü daha iyisini ve daha fazlasını yapmalıyız. Bu konuda Türkiye’nin yaptıklarından çok şey öğrenebiliriz. Buna ihtiyaç var çünkü tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz” değerlendirmesini yaptı. Güvenlik için sağlam savunma sistemlerine ihtiyaç olduğunu belirten Rutte, şunları söyledi: “En iyi yetkinliklere ihtiyacımız var, en son teknolojileri işimize entegre etmeliyiz.”





DAHA FAZLA ÜRETİM

“Türkiye bir savunma sanayii devrimi yaşadı” diyen Rutte, ASELSAN’ın bu devrimin ön saflarında yer aldığına dikkat çekti. NATO’nun İran’dan ateşlenen ve Türk hava sahasına giren balistik mühimmatı başarıyla durdurduğunu hatırlatan Rutte, “NATO bu tür tehditlere karşı hazırlıklıdır ve Türkiye’yi ve tüm müttefiklerini savunmak için her zaman gerekli olanı yapacaktır” ifadesini kullandı. ASELSAN’da “çığır açan” teknolojiler geliştirildiğini belirten Rutte, şöyle devam etti: “Ben bunu Türkiye genelinde bir savunma sanayii üssü olarak görüyorum. Bu yeteneklerin çoğunu bu şekilde gerçekleştiriyorsunuz ve bizim ihtiyacımız olan da budur. Ayrıca Avrupa ve Kuzey Amerika genelinde, kelimenin tam anlamıyla Alaska’dan Ankara’ya kadar uzanan bir savunma sanayiine ihtiyacımız var. Birlikte üretmeye, birlikte yenilikler yapmaya ve birbirimizden alım yapmaya devam etmeliyiz.”





ÇELİK KUBBE ETKİLEDİ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Rutte’ye Türkiye’nin savunma sanayii altyapısını aktardıklarını belirtti. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol’un da ASELSAN’ın yatırımlarını Rutte’ye detaylı şekilde anlattığını belirten Görgün, sözlerini şöyle tamamladı: “Özellikle Cumhurbaşkanımızın 27 Ağustos 2025 tarihinde ziyaretiyle Çelik Kubbe unsurlarının teslimi ve yatırımların adının konulduğu ziyaretten bahsettik. Çok etkilendi.”





SAVAŞ AVRUPA'YI DA ZAYIFLATIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ile telefonda görüştü. İkili ilişkilerle küresel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Erdoğan, ikili ilişkilerin son dönemde gerçekleşen üst düzey temaslarla iyi bir ivme kazandığını vurguladı. Erdoğan, bölgedeki savaşın Avrupa'yı da zayıflatmaya başladığını, bu gidişe barış odaklı yaklaşımla müdahale edilmemesi halinde çatışma sürecinin vereceği hasarın çok daha büyük olacağını belirtti.





Barışın ve diplomasinin tarafındayız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi Külliye’de kabul etti. Kabulde Ankara’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi hazırlıkları, İttifak’ın gündemindeki başlıklar, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizdeki istikrarsız ortamın NATO Müttefikleri arasındaki yardımlaşma ve dayanışmanın önemini bir kez daha gösterdiğini, Ankara Zirvesi’nde müttefikler arasındaki dayanışmayı pekiştirecek ve İttifak’ın krizlere karşı her daim hazırlıklılığını destekleyecek kararlar alınmasını beklediklerini ifade etti.





DAHA FAZLA SORUMLULUK ÜSTLENİN

Türkiye’nin hava savunma sistemleri başta olmak üzere savunma sanayii alanında kapasitesini her geçen gün artırdığını belirten Erdoğan, müttefik ülkelerle bu alanda iş birliğini daha da geliştirmeyi hedeflediğini kaydetti. Trans-Atlantik bağın muhafazasının vazgeçilmez önemde olduğunu kaydeden Erdoğan, Türkiye olarak İttifak’ın Avrupa ayağının daha fazla sorumluluk üstlenmesini beklediklerini, bu noktada Avrupa Birliği üyesi olmayan Avrupalı müttefiklerin Birliğin savunma girişimlerinden dışlanmasının, amaca hizmet etmeyeceğini söyledi.





BARIŞ İÇİN DEVREDEYİZ

Erdoğan, Türkiye’nin İran’a yönelik saldırılarla başlayan süreçte kendini barışın ve diplomasinin tarafında konumlandırdığını belirtti. Görüşmede Erdoğan Türkiye olarak, Ukrayna-Rusya Savaşı’nın da barışla neticelenmesi için devrede olduğumuzu, müzakerelerin yeniden canlandırılması ve liderler düzeyinde görüşmelere başlanabilmesi için gayret gösterdiğimizi ifade etti. Görüşmede Erdoğan ile Rutte, NATO Ankara Zirvesi’nin hazırlıklarını kapsamlı bir şekilde değerlendirdiler.



