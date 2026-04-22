NATO Genel Sekreteri Rutte'den ASELSAN'a ziyaret: Gördüklerimden son derece etkilendim

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin ASELSAN ziyaretinde Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol yer aldı.

Mühendislerle selamlaşan ve şirket faaliyetlerine yönelik bilgi alan Rutte, "Gördüklerimden son derece etkilendiğimi söylemeliyim. Ürettiğiniz teknolojiler söz konusu olduğunda, ihtiyacımız olan şey, savunma sanayii üretimini ve aynı zamanda savunma sanayii inovasyonunu hızlandırmaktır. Bunun gibi şirketler bu iki unsuru, yani üretim ve inovasyonu birleştiriyor. Bu, NATO için en önemli önceliktir" dedi.

"Burada yaptığınız her şey Türkiye'nin güvende kalmasına yardımcı oluyor"

Rutte, hızlı üretim ve inovasyonun temmuz ayında Ankara'da gerçekleşecek olan NATO Zirvesi'nin de temel konularından biri olacağını vurgulayarak, "Güvenliğimizi korumak için güçlü savunmalara ihtiyacımız var, en iyi kabiliyetlere ihtiyacımız var, en son teknolojiyi bünyemize katmamız gerekiyor. Bu nedenle en yaratıcı ve en yenilikçi zihinlere ihtiyacımız var. Bu yüzden burada olmanızdan ve genç insanlar olarak savunma sanayiinde çalışma seçimini yapmış olmanızdan dolayı çok mutluyum. Burada yaptığınız her şey Türkiye'nin güvende kalmasına yardımcı oluyor; ama aynı zamanda son derece değerli bir müttefik olarak Türkiye ile birlikte tüm ittifakın güvende kalmasına da yardımcı oluyor. Türkiye bir savunma sanayii devrimi yaşadı" şeklinde konuştu.

GÖRGÜN: Türkiye'nin katkısının önemli olduğunu belirtti

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin ayrılmasından sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

Görgün, Rutte ile daha önce iki defa Türk savunma sanayiini paylaştığı toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Orada çok etkilenmişti. Oradaki verileri hala hatırlıyor ve birçok konuşmasında da onları dile getiriyor. Türk savunma sanayiinin gelişmişliğini anlattı. Türkiye ile birlikte çalışmanın bütün NATO müttefikleri için önemli olduğunu ve müttefik NATO'nun faydasına olacağını dile getirdi. Biz tabii önemli bir konuda, önümüzdeki temmuz ayındaki NATO Savunma Sanayii Endüstri Forumu'na ev sahipliği yapacağız. Onunla ilgili bilgilendirmeleri yaptık. Memnuniyetini, ilgimizi ve Türkiye'nin katkısını önemli bulduğunu ifade etti. Özellikle, Ahmet Bey; hava savunma ve Çelik Kubbe alt sistemlerinin üretileceği tesislere ve Türkiye'nin bu alanda yaptığı yatırıma değindi. ASELSAN'ın dünyadaki diğer muadilleriyle hem yatırım hem de karşılaştırılabilir figürlerle dünyadaki sıralamalardaki yerini ve ilerleyişini ifade ettik" diye konuştu.







