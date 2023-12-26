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Türkiye şehitlerine ağlarken şehit yakınına "it" diyen Bülent Gürsoy'un İşbir Yatak ile ilişkisi kesildi

Şehit yakınına hakaret etmeyi alışkanlık edindiler! İşbir Sentetik Dokuma Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Gürsoy, şehidin cenaze töreninde CHP'nin çelengini kaldıran bir şehit yakını hakkında "it" ifadesini kullanmış, Gürsoy'un hadsiz sözleri büyük tepki çekmişti. Mayıs ayında Şırnak'ta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın cenaze töreninde yaşanmış olayı yeni bir olay gibi sosyal medya hesabından paylaşan ve şehit yakını için 'it' diyen Gürsoy hakkında İşbir Sentetik Dokuma'dan açıklama gecikmedi. Firma sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bülent Gürsoy'un İşbir Yatak ile ilişkisinin kesildiği konunun aynı tarihte KAP'a bildirildiğini duyurdu.

14:23 - 26/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Türkiye şehitlerine ağlarken şehit yakınına hakaret etti
Türkiye şehitlerine ağlarken şehit yakınına hakaret etti

Türkiye şehitlerine ağlarken, şehit yakınına hakaret etti! İşbir Sentetik Dokuma Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Gürsoy, şehidin cenaze töreninde CHP'nin çelengini kaldıran şehit yakını hakkında "it" ifadesini kullanmış Gürsoy'un hadsiz sözleri büyük tepki çekmişti.


Mayıs ayında Şırnak'ta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın cenaze törenine, dönemin CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu bir çelenk göndermiş ve şehidin yakınlarının tepkisi üzerine çelenk bir şehit yakını tarafından kaldırılmıştı.

Olayı, yeni yaşanmış bir olay gibi sosyal medya hesabından paylaşan Bülent Gürsoy, çelengi kaldıran şehit yakını hakkında, "İte bak, önemli bir şey yaptığını sanıyor." diyerek hadsiz sözler sarf etti.


Gürsoy'un şehit yakınına yönelik hakareti büyük tepki çekerken İşbir Sentetik Dokuma'dan açıklama gecikmedi. İşbir Holding,sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şehit yakınına "it" diyen Bülent Gürsoy'un İşbir Yatak ile ilişkisinin kesildiği duyurdu.

İşbir Yatak'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
  • İşbir Sentetik Dokuma A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden biri olan Bülent Gürsoy’un dün akşam KAP’ta yapılan açıklama ile birlikte şirketimizle olan ilişkisinin kesildiğini kamuoyuna duyururuz.

#Bülent Gürsoy
#İşbir Yatak
#şehit
#hakaret
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