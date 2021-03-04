Gündem Türkiye şehitlerine ağlıyor Türkiyedeki yabancı misyonlardan şehit olan askerler için taziye mesajı
ANKARA

Türkiye şehitlerine ağlıyor: Türkiye'deki yabancı misyonlardan şehit olan askerler için taziye mesajı

Türkiye'deki yabancı diplomatik misyonlar, Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı. ABD, İngiltere, Avrupa Birliği, İran, Ukrayna ve İtalya temsilcilikleri yayımladıkları mesajda Türk halkında baş sağlı diledi.

Haber Merkezi AA
Bitlis’te düşen helikopterde 10 askerimiz şehit düştü.
Bitlis’te düşen helikopterde 10 askerimiz şehit düştü.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce paylaşılan mesajda, "ABD Büyükelçiliği olarak, #Bitlis’teki elim helikopter kazasında hayatını kaybeden ve yaralanan Türk askerleri için en derin taziyelerimizi ve üzüntülerimizi iletiyoruz. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerinin acılarını paylaşır, yaralılara acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

"Müttefikimiz Türkiye’nin acısını paylaşıyoruz"

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Twitter hesabından Türkçe paylaştığı taziye mesajında, "Bitlis’te bir askeri helikopterin düştüğü ve 9 askerin şehit olduğu haberini büyük üzüntüyle aldım. Müttefikimiz Türkiye’nin acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm Türkiye’ye başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Tatvan’da askeri helikopter düştü: 10 şehidimiz var
OYNAT 00:52
Tatvan’da askeri helikopter düştü: 10 şehidimiz var
Milli Savunma Bakanlığı, Tatvan'daki helikopter kazasında yaralanan bir askerin daha şehit olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında yaralanan bir askerin daha hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtilerek, 'Şehit sayımız 10'a yükselmiştir. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.' ifadeleri kullanıldı.


"Türkiye’ye en derin taziyelerimizi ifade ediyoruz"


Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise, Türkiye'nin acısını derinden paylaştıklarını ifade ederek, "AB Türkiye Delegasyonu olarak, kazada yaşamını kaybedenlerin ailelerine, dostlarına ve Türkiye’ye en derin taziyelerimizi ifade ederken, yaralılara acil şifalar dileriz." mesajını paylaştı.

"Türkiye Devleti, halkına ve kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz"


İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend, Twitter hesabından Türkçe yayımladığı mesajında, "Türkiye ordusuna ait helikopterin düşmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybetmesine ve 4 kişinin yaralanmasına neden olan acı hadise dolayısıyla Türkiye Devleti, halkına ve kederli ailelerine başsağlığı diler; Yüce Allah’tan hayatını kaybedenlere rahmet; yaralılara acil şifalar dilerim." ifadesini kullandı.

Bitlis'te yaralı askerlere yardım eden vatandaş konuştu: Karları ellerimle kazarak çıkardım
OYNAT 01:28
Bitlis'te yaralı askerlere yardım eden vatandaş konuştu: Karları ellerimle kazarak çıkardım
Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde askeri helikopterin düştüğü olayın tanığı Çekmece köyü sakini Davut Bikeç yaralı askerleri nasıl kurtardığını anlattı. Bikeç, 'Karları ellerimle kazıp bir askeri çıkardım, sonra öbür askere yöneldim ceketimi çıkarıp üstüme attım' dedi.


"Türkiye’nin başı sağ olsun!"


Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha da, Twitter hesabından Türkçe paylaştığı mesajında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi. Sybiha, mesajında "Türkiye’nin başı sağ olsun!" ifadelerine yer verdi.

"Bu üzücü anda Türk halkının yanındayız"


İtalya'nın Ankara Büyükelçiliğince Twitter hesabından yapılan paylaşımda, helikopter kazası haberinin acıyla öğrenildiği belirtilerek, "Bu üzücü anda Türk halkının yanındayız, hayatını yitirenlerin ailelerine kalben başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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