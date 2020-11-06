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Gündem Türkiye Somalinin IMFye olan borcunu ödemek için yardımda bulundu
POLİTİKA

Türkiye Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödemek için yardımda bulundu

Türkiye, Somali'nin Uluslararası Para Fonu'na olan ve vadesi geçmiş borcunu ödeyecek. Resmi Gazete'de yayınlanan Milletlerarası Anlaşma'da yer alan bilgilere göre Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunun 3,5 milyon dolarını (yaklaşık 30 milyon lira) ödeme kararı aldı.

Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Mohamed Abdullahi Mohamed.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Mohamed Abdullahi Mohamed.

IMF bünyesindeki Ağır Borçlu Fakir Ülkeler İnisiyatifinin, Somali’nin borcunun hafifletilmesi amacıyla başlattığı girişime Türkiye, 3 milyon 487 bin dolara karşılık gelen 2 milyon 372 bin SDR’lik (özel çekme hakkı) hibe desteği verdi.

  • Karar, Resmi Gazete'de “Milletlerarası Andlaşma” başlığıyla şöyle duyuruldu:
  • "Somali Federal Cumhuriyeti’nin Uluslararası Para Fonuna Olan vadesi geçmiş borçlarının silinebilmesi amacıyla Fonun ihtiyat hesaplarında biriken ülkemiz payından 2.372.189 Özel Çekme Hakkı (SDR) tutarında nakdi hibe verilmesine dair 5/10/20 tarihli İlişik Hibe Anlaşmasının yürürlüğe girmesine 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir."


ÖZEL ÇEKME HAKKI NEDİR?

IMF tarafından 1969'da oluşturulan uluslararası bir rezerv para birimi ve aynı adı taşıyan ayrı bir departman tarafından çıkartılıyor.

  • Special Drawing Rights (SDR), uluslararası likiditeyi artırmak adına IMF tarafından yaratılan özel bir uluslararası rezerv aracı olarak kullanılıyor. Özel Çekme Hakkı, bir hükümetin diğerinin merkez bankasından onun ulusal parasını çekmesine olanak veren bir hak sağlıyor.

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