Gündem Güvenli Bölge görüşmeleri tamamlandı
POLİTİKA

Türkiye ve ABD Güvenli Bölge konusunda anlaştı

Güvenli Bölge görüşmeleri tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileriyle ABD askeri yetkililerinin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge tesisine yönelik görüşmeleri tamamlandı. MSB'den, "Endişeleri giderecek tedbirlerin alınmasında mutabık kalındı" açıklaması yapıldı.

Haber Merkezi AA
Ortak devriye atan Türk ve ABD zırhlıları.
Ortak devriye atan Türk ve ABD zırhlıları.

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileriyle ABD askeri yetkililerinin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge tesisine yönelik görüşmeleri tamamlandı.

Bakanlığın sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Suriye kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik olarak ABD askerî yetkilileriyle Millî Savunma Bakanlığında 05-07 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılan görüşmeler tamamlanmıştır.

Görüşmelerde;

a. Türkiye’nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması,

b. Bu çerçevede, Güvenli Bölge tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye’de Müşterek Harekât Merkezinin en kısa zamanda kurulması,

c. Müteakiben, Güvenli Bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması konularında mutabık kalınmıştır."
Mutabakat sağlandı

Mutabakat sağlandı

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