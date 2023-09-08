Türkiye ve BAE'nin ticari ilişkileri derinleşiyor: Sayı 40'a yükseldi

Ez-Zahiri

, yaptığı açıklamada, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin ticaret hacminin geçen yıl 19 milyar dolar olduğunu, bu sene ikili ticaret hacminin 19 milyardan daha fazla olacağını ve 5 yıl içerisinde bu rakamın daha da artacağını söyledi.