Türkiye ve BAE'nin ticari ilişkileri derinleşiyor: Sayı 40'a yükseldi

Said Sani ez-Zahiri
Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında bir dönem gerileyen ilişkiler son dönemde karşılıklı atılan olumlı adımlarda yeniden yükselişe geçti.
Her alanda işbirliği adımları atmaya başlayan Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkilerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti büyük bir ivme kat ettirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda Suudi Arabistan ve Katar ziyaretlerinin ardından Körfez turunun son durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmiş, 50,7 milyar dolarlık anlaşmaya imza atmıştı.
"Müslüman ülkelerin daha güçlü ticari ilişkileri olacak"
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, iki ülkenin gelişen ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu.
Müslüman ülkeler olarak daha güçlü ticari ilişkilerin olacağını belirten Zahiri, iki ülke arasında kapsamlı ticaret anlaşmaları mart ayında imzalandığını hatırlattı.
"İki ülkeye yatırımlar artacak"
Zahiri. ticaret anlaşmalarının sayısının 21'den 40'a kadar yükseldiğini belirterek, "Bu anlaşmaların sayısı arttıkça iki ülke arasında ticaret daha da artacak ve iş adamlarına kapılar daha fazlar açılacak. İki ülkeye yatırımlar da otomatikman artacak. Bu da Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde daha fazla iş imkanı oluşturacak. Türkiye ve BAE güçlü bir ilişkiye sahipler." yorumunu yaptı.
"Ticaret hacmi daha yükselecek"
Zahiri konuşmasını şöyle devam ettirdi;
- "BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Kasım 2021'deki Türkiye ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şubat 2022'de BAE ziyaretinde bulundu. Son olarak Haziran 2023'te Al Nahyan'ın ve Erdoğan'ın Temmuz 2023'teki ziyaretleri iki ülke arasında son 2 yılda 4 kez karşılıklı ilişkinin göstergesi. Bu tarz ziyaretlerin düzenlenmesi ilişkilerimizin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.
- Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (CEPA) imzalayarak BAE ile Türkiye arasında ticaret hacmi daha yükselecek ve hedeflenen seviyelere ulaşılacak. Aynı zamanda uş alanında hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz. İklim alanında ise iş birliklerimiz olacak. BAE'nin himayesinde COP28 kasım ayında düzenlenecek."
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük bir yıkıma neden Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından da Türkiye'ye yardım elini uzatan ülkeler arasında ilk sırada yer almıştı.