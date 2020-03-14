Türkiye ve Gürcistan arasındaki Sarp Sınır Kapısı kapatılıyor

İçişleri Bakanlığı, Türkiye ve Gürcistan'ın yarından itibaren Sarp Sınır Kapısı'nı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ve Gürcistan, koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı almakta oldukları önleyici tedbirler çerçevesinde, iki ülke arasındaki mevcut üç sınır kapısından biri olan Sarp/Sarpi Sınır Kapısını yolcu trafiğine karşılıklı olarak kapatma kararı aldı. Sarp/Sarpi Sınır Kapısında, yük taşımacılığına ise herhangi bir kısıtlama getirilmezken, diğer kara sınır kapılarında, (Türkgözü/Vale, Aktaş/Kartsakhi) yolcu geçişleri mevcut düzenlemeler çerçevesinde devam edecek" denildi.

Bu önlemin, 15 Mart 2020 tarihi itibarıyla, Türkiye saati ile 17.00, Gürcistan saati ile 18.00'den itibaren geçerli olacağı, Türk ve Gürcü vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşlarına aynı şekilde uygulanacağı kaydedildi. Söz konusu önlemin geçici süreyle geçerli olacağı vurgulandı.

FOTOĞRAF 10 İstanbul'da koronavirüs salgını nedeniyle toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlar maske ve eldiven takmaya başladı. Metrobüse binen kişilerin arasında maske takanların sayısında artış gözlendi. Metrobüse binen kişilerin arasında maske takanların sayısında artış gözlendi. Öte yandan akşam saatlerinde bir kişi Cevizlibağ metrobüs istasyonu girişinde maske sattı. Maskelerin tanesi 8 liradan satılırken kimi vatandaş metrobüse binmeden maske aldı kimi vatandaş ise fiyatı yüksek buldu. Metrobüs istasyonunda maske satın alan bir kişi, Önlem için aldım. Turistik bölgede çalıştığım için korunayım dedim. Fiyatlar yüksek ama yapacak bir şey yok şeklinde konuştu. Toplu taşıma araçlarında, metro ve metrobüs istasyonlarında yolcuların dezenfektan kullandığı görüldü. İstanbul'da koronavirüs salgını nedeniyle toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlar maske ve eldiven takmaya başladı. Metrobüs istasyonlarında yolcuların dezenfektan kullandığı görüldü. Toplu taşımayı kullananların arasında maske takanların sayısında artış gözlendi. İstanbul'dan koronavirüs manzaraları Türkiye'de ilk koronovirüs vakasının görülmesiyle birlikte vatandaşlar kişisel önlemlerini artırdı. Toplu taşıma araçlarında, metro ve metrobüs istasyonlarında yolcuların maske taktığı ve dezenfektan kullandığı görüldü.

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