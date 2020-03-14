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ANKARA

Türkiye ve Gürcistan arasındaki Sarp Sınır Kapısı kapatılıyor

İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre Türkiye ve Gürcistan arasındaki Sarp Sınır Kapısı yarından itibaren karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatılacak. Sarp Sınır Kapısı'nda yük taşımacılığına herhangi bir kısıtlama getirilmezken, diğer kara sınır kapıları olan Türkgözü ve Aktaş'ta yolcu geçişleri mevcut düzenlemeler çerçevesinde devam edecek.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İçişleri Bakanlığı, Türkiye ve Gürcistan'ın yarından itibaren Sarp Sınır Kapısı'nı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye ve Gürcistan, koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı almakta oldukları önleyici tedbirler çerçevesinde, iki ülke arasındaki mevcut üç sınır kapısından biri olan Sarp/Sarpi Sınır Kapısını yolcu trafiğine karşılıklı olarak kapatma kararı aldı. Sarp/Sarpi Sınır Kapısında, yük taşımacılığına ise herhangi bir kısıtlama getirilmezken, diğer kara sınır kapılarında, (Türkgözü/Vale, Aktaş/Kartsakhi) yolcu geçişleri mevcut düzenlemeler çerçevesinde devam edecek" denildi.

Bu önlemin, 15 Mart 2020 tarihi itibarıyla, Türkiye saati ile 17.00, Gürcistan saati ile 18.00'den itibaren geçerli olacağı, Türk ve Gürcü vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşlarına aynı şekilde uygulanacağı kaydedildi. Söz konusu önlemin geçici süreyle geçerli olacağı vurgulandı.

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