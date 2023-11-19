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Türkiye ve KKTC vatandaşı 87 kişi Gazze'den Mısır'a ulaştı

Terör devleti İsrail'in katliamlarını gerçekleştirdiği Gazze'den Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor. Dışişleri Bakanlığından yapılan son açıklamada 87 Türkiye ve KKTC vatandaşının Mısır'a ulaştığı bildirildi.

22:46 - 19/11/2023 Pazar
Güncelleme: 23:04 - 19/11/2023 Pazar
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Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de Refah Sınır Kapısı üzerinden 87 Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşının Mısır'a ulaştığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu grubun önce Kahire'ye getirileceği, yarın ise havayoluyla Türkiye'ye intikal etmelerinin öngörüldüğü belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün (19 Kasım) vatandaşlarımızdan, KKTC vatandaşlarından ve aile yakınlarından oluşan toplam 87 kişi, Refah Sınır Kapısı’ndan geçerek Mısır’a ulaştı.


Söz konusu grup önce Kahire’ye getirilecek. Yarın ise havayoluyla ülkemize intikal etmeleri öngörülüyor.


Ayrıca, ilgili kurumlarımızla işbirliği içinde, yaklaşık 60 hasta ve 40 refakatçinin tedavi amacıyla yarın ülkemize getirilmesi planlanıyor."



#Gazze
#Tahliye
#Türkiye
#KKTC
18 dakika önce
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