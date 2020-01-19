Gündem Türkiye, Yemende Husilerin hükümet güçlerine saldırısını kınadı
ANKARA

Türkiye, Yemen'de Husilerin hükümet güçlerine saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'de Husiler tarafından meşru hükümete ait askeri kampa düzenlenen saldırıyı kınadı.

Haber Merkezi AA
ARŞİV
ARŞİV

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tüm tarafların insani krize son verilmesine odaklanması gerektiği Yemen'de gerilimi tırmandıracak ve çatışma ortamını daha da alevlendirecek eylemlerden kaçınılması ve BM öncülüğünde sürdürülen siyasi çözüm çabalarına tam destek verilmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Yemen'de Husilerin meşru hükümete ait askeri kampa düzenlediği, 70 kişinin hayatını kaybetmesine ve çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan saldırının kınandığı belirtildi.

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