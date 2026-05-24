Türkiye yollarda: Aşırı hızın telafisi yok

Kurban Bayramı tatilini memleketleri ve tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, yollara düştü. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak ilan edilmesiyle vatandaşlar, Çarşamba günü başlayacak bayram öncesi memleketlerinin yolunu tuttu. Milyonlarca insan Cuma akşamından itibaren yola çıkarken yoğunluk dün gün boyu sürdü. Başta İstanbul ve çevresi olmak üzere otoyollar, otogarlar, dinlenme tesisleri, trenler ve havalimanlarında uzun kuyruklar oluştu.
İSTANBUL KIRMIZIYA BOYANDI
16 milyonu aşkın insanın yaşadığı İstanbul’da bayram tatilinin başlamasıyla hem doğu hem batı tarafında çift yönlü yoğunluk oluştu. İstanbul-Tekirdağ kara yolunda trafik hareketliliğinin artmasıyla özellikle Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite Kavşağı mevkilerinde araç yoğunluğu dikkat çekti. İstanbul’un tüm Anadolu kentlerine açıldığı Kocaeli istikametinde de ciddi yoğunluk oluştu. Sabah saatlerinde başlayan trafik dün gece geç saatlere kadar sürdü.
İstanbul-İzmir Otoyolu üzerindeki Osmangazi Köprüsü'nde de trafikte sıkışıklık oluştu. Köprünün Dilovası tarafında bulunan gişelerde araç kuyruğu meydana geldiği görülürken, trafik akışı da zaman zaman durma noktasına geldi.
ANADOLU’NUN 'KİLİT KAVŞAĞI' YOĞUN
Anadolu’da da benzer bir hareketlilik var. Batı illerinden Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerindeki 43 ile ulaşımın sağlandığı kara yollarının kesişim noktasındaki 'kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram yoğunluğu başladı. Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Kayseri kara yollarındaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.
OTOGARLAR TIKLIM TIKLIM
Yurt genelinde otogarlarda da büyük yoğunluk yaşanıyor. Otobüs biletleri günler öncesinden tükenirken vatandaşlar memleketlerine gitmek için geldikleri otogarlarda yoğun kalabalık gözlemlendi. İstanbul’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı başta olmak üzere pek çok ildeki otogarlarda otobüsler ilerlemekte zorlandı.
Aşırı hızın telafisi yok
- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı dolayısıyla yolculuğa çıkacaklara uyarıda bulundu. Vatandaşların sevdiklerine güven içinde kavuşabilmesi için ülke genelinde denetimleri aralıksız sürdürdüklerini aktaran Çiftçi, NSosyal hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti: "Amacımız ceza kesmek değil, tek bir canımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemektir. Bir anlık dikkatsizlik, aşırı hız ya da ihmal, telafisi mümkün olmayan acılara neden olabilmektedir. Lütfen hız kurallarına uyalım. Emniyet kemerimizi mutlaka takalım. Direksiyon başında cep telefonu kullanmayalım. Yorgun ve uykusuz şekilde yola çıkmayalım. Trafikte sabırlı ve dikkatli olalım. Unutmayalım, bayramın gerçek mutluluğu, sevdiklerimize sağ salim kavuşabilmektir. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum."
Bayramda toplu ulaşım ücretsiz
- 4 gün boyunca bazı belediyelere bağlı şehir içi toplu taşıma hizmetleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı raylı sistemler ücretsiz hizmet verecek. İstanbul'da metro, metrobüs, İETT otobüsleri, tramvaylar, Şehir Hatları vapurları, Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz olacak. Ankara'da da EGO Otobüsleri, Metro, ANKARAY ve Başkentray’a ücretsiz binilebilecek. İzmir'de ise ESHOT otobüsleri, Metro, Tramvay ve İZBAN ücretsiz hizmet verecek.
Parçalı bulutlu ve yağışlı olacak
- Arife gününden itibaren yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak olan gök gürültülü sağanak yağışlar, bayramın dört günü boyunca da devam edecek. Hava sıcaklıklarının ise güney ve batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. İstanbul’da bayramın ilk günü yağış beklenmezken, bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Ankara’da arife gününü çok bulutlu, bayramın birinci gününden dördüncü gününe kadar kesintisiz sağanak yağış geçişleri bekleniyor. İzmir’de ise arife günü ve bayram boyunca yağış beklenmiyor; parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.