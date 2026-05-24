Türkiye yollarda: Aşırı hızın telafisi yok

Arife gününden itibaren yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak olan gök gürültülü sağanak yağışlar, bayramın dört günü boyunca da devam edecek. Hava sıcaklıklarının ise güney ve batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. İstanbul’da bayramın ilk günü yağış beklenmezken, bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Ankara’da arife gününü çok bulutlu, bayramın birinci gününden dördüncü gününe kadar kesintisiz sağanak yağış geçişleri bekleniyor. İzmir’de ise arife günü ve bayram boyunca yağış beklenmiyor; parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.