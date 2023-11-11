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Türkiye Yüzyılı’nda gençlik ve spor çalıştayı

İstanbul Başakşehir Belediyesi, Spor Araştırma ve Geliştirme Merkezi, Başakşehir FK, İstanbul Cerrahpaşa, Medeniyet, Marmara, Haliç, İbn Haldun ve Gelişim üniversiteleri iş birliğinde Türkiye Yüzyılı’nda Gençlik ve Spor Çalıştayı düzenlendi.

04:00 - 11/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 23:07 - 10/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Yasin Kartoğlu.

Yasin Kartoğlu.

İstanbul Başakşehir Belediyesi, Spor Araştırma ve Geliştirme Merkezi, Başakşehir FK, İstanbul Cerrahpaşa, Medeniyet, Marmara, Haliç, İbn Haldun ve Gelişim üniversiteleri iş birliğinde Türkiye Yüzyılı’nda Gençlik ve Spor Çalıştayı düzenlendi.

HEDEFE GENÇLERLE BİRLİKTE YÜRÜYORUZ

Çalıştayda yaptığı konuşmada gençlik için her alanda yatırımlar yaptıklarını ifade eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Bu akademik çalışmada tek bir amacımız var; bugün ortaya çıkacak görüş, öneri ve katkılar doğrultusunda gerekli adımları atmak ve gençliğe değer katacak çalışmaları hayata geçirmek” dedi.

Başakşehir’e dair alınan her kararda gençlerin de imzasının olduğunu vurgulayan Başkan Kartoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Gençliği ve gençlik yatırımlarını milli sorumluluk olarak görüyorum. Gençlerin talepleri doğrultusunda yeni yatırımlarımıza ve projelerimize de birlikte imza atıyoruz. Türkiye Yüzyılı’nda hedeflerimize gençlerimizle birlikte yürüyecek, hayallerimizi de birlikte gerçeğe dönüştüreceğiz. Ülkemizi 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştıracak olan bugünün gençleridir.”

HAYATLARINA DOKUNUYORUZ

Eğitimden teknolojiye, kültür sanattan spora kadar hayatın her alanında sayısız projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Kartoğlu, “Türkiye’de bir ilk olan 14 yıldızlı Başakşehir Yeni Medya Akademi’sinde, gençlerimizi sektörün deneyimli isimleriyle buluşturarak yeni yetenekler keşfediyoruz. BASE Espor Merkezimiz, Başakşehir LivingLab İnovasyon ve Teknoloji Merkezimiz ve Enez Gençlik Kampımızın da aralarında bulunduğu eğitimlerimizle gençlerimizin hayatlarına dokunuyoruz” diye konuştu.



#Başakşehir
#Hizmet
#Yasin Kartoğlu
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