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İSTANBUL

Türkiye'de 2020 yılında 150 bin 275 kaza meydana geldi: 4 bin 866 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de 2020 yılında meydana gelen 150 bin 275 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 4 bin 866 kişi yaşamını yitirdi. Bu kazalarda, 2 bin 197 kişi kaza yerinde, 2 bin 669 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kaza nedeniyle 30 gün içinde yaşamını yitirdi. Ölümlerin yüzde 47.4'ü, yaralanmaların yüzde 69.2'si yerleşim yeri içinde gerçekleşirken, ölümlerin yüzde 52.6'sı yaralanmaların ise yüzde 30.8'i yerleşim yeri dışında oldu.

Haber Merkezi DHA
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Türkiye'de 2020 yılında bir önceki yıla göre trafikteki motorlu kara taşıtı sayısı yüzde 4.3 artarken, toplam kaza sayısı yüzde 15.8, ölümlü yaralanmalı kaza sayısı yüzde 14.1, maddi hasarlı kaza sayısı yüzde 16.1, toplam ölü sayısı yüzde 11.1, kaza yerindeki ölü sayısı yüzde 13.0, kaza sonrası ölü sayısı yüzde 9.5 ve yaralı sayısı yüzde 20.1 azaldı.

Karayolu ağında 2020 yılında toplam 983 bin 808 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 833 bin 533 adedi maddi hasarlı, 150 bin 275 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazasıydı.

  • Yıl içinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 75.8'i yerleşim yeri içinde yüzde 24.2'si ise yerleşim yeri dışında meydana geldi.

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Yüzde 19.9'u yayaydı

Karayolu ağında 2020 yılında gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin yüzde 49.4'ü sürücü, yüzde 30.7'si yolcu, yüzde 19.9'u ise yayaydı.

Yüzde 79.7'si erkek 71.4'ü kadın

Trafik kazalarında ölenler ve yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde ise ölenlerin yüzde 79.7'si erkek, yüzde 20,3'ü kadın, yaralananların ise yüzde 71.4'ü erkek, yüzde 28.6'sı kadındı.

En çok kaza ağustosta meydana geldi


Türkiye'de 2020 yılında meydana gelen 150 bin 275 ölümlü yaralanmalı kazanın aylara göre dağılımına bakıldığında, ağustos ayı yüzde 11.8 pay ile en fazla kazanın meydana geldiği ay olurken nisan ayı yüzde 3.8 pay ile en az kazanın meydana geldiği ay oldu.


  • Haftanın günlerine göre bakıldığında ise ölümlü yaralanmalı kazaların yüzde 15.5 pay ile en fazla cuma günü ve yüzde 12.7 pay ile en az pazar günü gerçekleştiği görüldü.


Yüzde 88.3 sürücü kusurlu

Türkiye'de 2020 yılında ölümlü yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 177 bin 867 kusura bakıldığında, kusurların yüzde 88.3'ü sürücü, yüzde 7.0'si yaya, yüzde 2.7'si taşıt, yüzde 1.4'ü yolcu ve yüzde 0.5'inin yol kaynaklıydı.

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