Türkiye'de Haniye için bir günlük yas ilan edildi

İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için cenaze töreni düzenlendi. Başkentteki törene, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yanı sıra üst düzey sivil ve askeri yetkililer katıldı. Namaz alanına girebilmek isteyen binlerce kişi üniversite kapısında bekledi. Ardından istikamet, halkın katılımı ile Azadi Meydanı olacak.Haniye'nin naaşı daha sonra havayolu aracılığı Katar'ın başkenti Doha'ya götürülecek. Haniye için, yarın Katar Ulusal Camii'nde de ayrı bir tören düzenlenecek. Cenaze, cuma namazının ardından halkın katılımıyla Katar'da toprağa verilecek. Törene İslam dünyası başta olmak dünyanın dört bir yanından çok sayıda kişinin katılması bekleniyor.