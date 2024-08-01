Türkiye'de Haniye için bir günlük yas ilan edildi

Terör devleti İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'da düzenlediği kalleş suikastta Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye şehadete erdi.
Türkiye, Hamas lideri için 2 Ağustos Cuma günü bir günlük milli yas ilan etti.
Yas ilanını Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
Kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
"Filistin Davasına olan desteğimizi ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin şehadeti sebebiyle, yarın (2 Ağustos Cuma) 1 günlük millî yas ilan edilmiştir.
İsmail Haniye ve tüm Filistinli şehitleri rahmetle yâd ediyor, şahsım ve Milletim adına Filistin halkına başsağlığı diliyorum."
"Filistin davasının önde gelen liderlerinden Hamas Siyasi Büro Başkarı İsmail Haniye'nin 31 Temmuz 2024 tarihinde Tahran'da gerçekleştirilen menfur bir suikast neticesinde şehit olması nedeniyle bir gün süreyle milli yas ilan edilmesi ile bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 2 Ağustos 2024 Cuma günü güneşin batışına kadar bayrakların yarıya çekilmesi uygun görülmüştür. Bilgilerini ve gereğini rica ederim."