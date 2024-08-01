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Türkiye'de Haniye için bir günlük yas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas lideri İsmail Haniye'nin şehadeti nedeniyle yarın (2 Ağustos Cuma) bir günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı.

Hüseyin Berk
21:10 - 1/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 21:29 - 1/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Terör devleti İsrail'in saldırısında şehit olan Hamas lideri İsmail Haniye
Terör devleti İsrail'in saldırısında şehit olan Hamas lideri İsmail Haniye

Terör devleti İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'da düzenlediği kalleş suikastta Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye şehadete erdi.

Türkiye, Hamas lideri için 2 Ağustos Cuma günü bir günlük milli yas ilan etti.

Yas ilanını Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yas kararına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Filistin Davasına olan desteğimizi ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin şehadeti sebebiyle, yarın (2 Ağustos Cuma) 1 günlük millî yas ilan edilmiştir.

İsmail Haniye ve tüm Filistinli şehitleri rahmetle yâd ediyor, şahsım ve Milletim adına Filistin halkına başsağlığı diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla dağıtım yerlerine gönderilen milli yas ilanında ise şu ifadeler yer alıyor:

"Filistin davasının önde gelen liderlerinden Hamas Siyasi Büro Başkarı İsmail Haniye'nin 31 Temmuz 2024 tarihinde Tahran'da gerçekleştirilen menfur bir suikast neticesinde şehit olması nedeniyle bir gün süreyle milli yas ilan edilmesi ile bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 2 Ağustos 2024 Cuma günü güneşin batışına kadar bayrakların yarıya çekilmesi uygun görülmüştür. Bilgilerini ve gereğini rica ederim."


Şehit İsmail Haniye için ilk cenaze töreni Tahran'da düzenlendi

İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için cenaze töreni düzenlendi. Başkentteki törene, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yanı sıra üst düzey sivil ve askeri yetkililer katıldı. Namaz alanına girebilmek isteyen binlerce kişi üniversite kapısında bekledi. Ardından istikamet, halkın katılımı ile Azadi Meydanı olacak.Haniye'nin naaşı daha sonra havayolu aracılığı Katar'ın başkenti Doha'ya götürülecek. Haniye için, yarın Katar Ulusal Camii'nde de ayrı bir tören düzenlenecek. Cenaze, cuma namazının ardından halkın katılımıyla Katar'da toprağa verilecek. Törene İslam dünyası başta olmak dünyanın dört bir yanından çok sayıda kişinin katılması bekleniyor.



#İsmail Haniye
#Yas
#Türkiye
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