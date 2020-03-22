Gündem Türkiyede koronavirüs salgınında dikkat çeken gelişme Enfekte sayısı ilk defa bir önceki güne göre düşük çıktı
ANKARA

Türkiye’de koronavirüs salgınında dikkat çeken gelişme: Enfekte sayısı ilk defa bir önceki güne göre düşük çıktı

Koronavirüs salgını tüm dünyada hızla yayılmaya devam ederken, Türkiye'de ilk defa 10 Mart'ta Avrupa'dan gelen bir vatandaşta tespit edilen ve aradan geçen 10 günde artarak 977'ye yükselen enfekte sayısında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanı Koca, 21 Mart verilerini açıkladı ve son 24 saatte 2 bin 953 şüpheliye test yapıldığını ve 277’nin pozitif çıktığı bilgisini paylaştı. 20 Mart'ta 3 bin 656 şüpheliye test yapılmış ve 311’i pozitif çıkmıştı. Her gün açıklanan verilerde yaklaşık bir önceki güne göre yüzde 100 artış gösteren enfekte sayısı ilk defa bu oranın altında kaldı. 21 Mart’ta hem enfekte kişi sayısı hem de şüpheli sayısı bir önceki güne göre düşüş gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye'de 10 Mart'tan beri 977 kişi enfekte oldu, hepsi yaşlı olan 21 hasta hayatını kaybetti.
Türkiye'de 10 Mart'tan beri 977 kişi enfekte oldu, hepsi yaşlı olan 21 hasta hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs pandemisi hızla dünyaya yayılmaya devam ederken Türkiye'de tespit edilen vaka sayısı 947’ye ulaşırken bugüne kadar sürekli bir önceki günden fazla çıkan enfekte sayısı bugün açılanan rakamlarda daha düşük çıktı. Her gün açıklanan verilerde yaklaşık bir önceki güne yüzde 100 artış gösteren enfekte sayısı 21 Mart tarihinde bir önceki güne göre 277 hasta kişi artış gösterdi. Türkiye'nin grafiği 11. güne gelindiğinde vaka sayısı 947’e çıkmış olsa da enfekte sayısının artış oranında dikkate değer bir düşüşün olduğu görülüyor.

İçişleri Bakanlığından 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığından 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı

Sıkı önlemler sonuç verdi

Verileri incelediğimizde 20 Mart’ta şüpheli sayısı 3 bin 656 iken bu rakamın 21 Mart’ta 2 bin 953’e gerilediğini görüyoruz. Gelişmeler Türkiye’nin aldığı sıkı önlemler ve proaktif yaklaşım sayesinde vakaaların artışının azaldığına işaret ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 21 Mart tarihli koronavirüs verilerini açıkladı: Yaşlı hastalarımızdan 12’sini kaybettik, 277 yeni vaka var
GÜNDEM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 21 Mart tarihli koronavirüs verilerini açıkladı: Yaşlı hastalarımızdan 12’sini kaybettik, 277 yeni vaka var

İlk 10 günde en fazla vaka tespit eden ülke Güney Kore

Koronavirüs tanılarının yapıldığı ilk ülkelerde günler içerisinde açıklanan vaka sayıları hızla yükselmeye başladı. Örneğin İran 25 Şubat'ta ilk koronavirüs vakasını açıkladıktan 7 gün sonra 95 kişinin hasta olduğunu açıklamıştı. Ancak o günden 20 Mart'a kadar İran'daki koronavirüs vaka sayısı 19 bin 848'e ulaştı.

Çin dışında, salgın ilk defa Güney Kore'de ciddi bir ivme kazandı. Ancak Güney Kore hükümetinin aldığı önlemler ve çok fazla kişiye test yapılması sayesinde bu ülkedeki vakaların artışı azaltıldı.

Koronavirüsün Türkiye ve dünyada anlık yayılma haritası: Kovid-19'un vaka sayısı, ölüm ve iyileşme oranları interaktif haritada
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Koronavirüsün Türkiye ve dünyada anlık yayılma haritası: Kovid-19'un vaka sayısı, ölüm ve iyileşme oranları interaktif haritada
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Milli Savunma Bakanlığından koronavirüs maske açıklaması: Gerektiğinde maske ihtiyacına destek verilecek

Koronavirüsten korunmak için takılan maskelerle ilgili Milli Savunma Bakanlığından açıklama yapıldı. Maske ihtiyacına karşı Millî Savunma Bakanlığına bağlı Dikimevleri ve MKE'de, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan her tür maske imalatının hızla devam ettiği ve gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ve halkın ihtiyacına destek verileceği bildirildi.
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Gündem

Ankara Büyükşehir Belediyesi iki koronavirüs kararı: 65 yaş üstü iptal, sağlık çalışanlarına ücretsiz

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, tüm toplu taşıma araçlarında 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz yararlanmalarının geçici süreyle durdurulması kararı alındığını duyurdu. Sağlık çalışanları içinse almış olduğu karar doğrultusunda yarından itibaren kimliklerini göstermek suretiyle EGO otobüsleri, Metro ve ANKARAY’dan ücretsiz yararlanabilecek.
Amerika'da yayınlanan Kehanetler kitabında 15 yıl önce koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
Dünya

Amerika'da yayınlanan Kehanetler kitabında 15 yıl önce koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs ile ilgili bugün ortaya çıkan detay görenleri şoke etti. ABD'li Sylvia Browne ve Lindsay Harrison tarafından yıllar önce yazılan Kehanetler kitabındaki satırlar koronavirüs belirtileri ile oldukça benzer nitelikte olması şaşırttı.

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