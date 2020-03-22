Türkiye’de koronavirüs salgınında dikkat çeken gelişme: Enfekte sayısı ilk defa bir önceki güne göre düşük çıktı

Türkiye'de 10 Mart'tan beri 977 kişi enfekte oldu, hepsi yaşlı olan 21 hasta hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs pandemisi hızla dünyaya yayılmaya devam ederken Türkiye'de tespit edilen vaka sayısı 947’ye ulaşırken bugüne kadar sürekli bir önceki günden fazla çıkan enfekte sayısı bugün açılanan rakamlarda daha düşük çıktı. Her gün açıklanan verilerde yaklaşık bir önceki güne yüzde 100 artış gösteren enfekte sayısı 21 Mart tarihinde bir önceki güne göre 277 hasta kişi artış gösterdi. Türkiye'nin grafiği 11. güne gelindiğinde vaka sayısı 947’e çıkmış olsa da enfekte sayısının artış oranında dikkate değer bir düşüşün olduğu görülüyor.

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Sıkı önlemler sonuç verdi

Verileri incelediğimizde 20 Mart’ta şüpheli sayısı 3 bin 656 iken bu rakamın 21 Mart’ta 2 bin 953’e gerilediğini görüyoruz. Gelişmeler Türkiye’nin aldığı sıkı önlemler ve proaktif yaklaşım sayesinde vakaaların artışının azaldığına işaret ediyor.

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İlk 10 günde en fazla vaka tespit eden ülke Güney Kore

Koronavirüs tanılarının yapıldığı ilk ülkelerde günler içerisinde açıklanan vaka sayıları hızla yükselmeye başladı. Örneğin İran 25 Şubat'ta ilk koronavirüs vakasını açıkladıktan 7 gün sonra 95 kişinin hasta olduğunu açıklamıştı. Ancak o günden 20 Mart'a kadar İran'daki koronavirüs vaka sayısı 19 bin 848'e ulaştı.

Çin dışında, salgın ilk defa Güney Kore'de ciddi bir ivme kazandı. Ancak Güney Kore hükümetinin aldığı önlemler ve çok fazla kişiye test yapılması sayesinde bu ülkedeki vakaların artışı azaltıldı.