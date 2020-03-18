Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm: Hasta 89 yaşında, Sağlık Bakanı Koca açıklarken konuşmakta güçlük yaşadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, koronavirüsten dolayı ilk kez bir hastayı kaybettiklerini ifade etti.

Bakan Koca'nın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bu saatlerde buluştuğumuz bir basın toplantımız oldu. O toplantı koronavirüs olayında Türkiye için önemli bir eşiği ifade ediyordu.

Sorunun niteliğini ilk kavrayan ülkelerden biriyiz. Koronavirüsü bir pandemi senaryosunu öngörerek değerlendirdik. İnsanlık bu tablonun içindeyken tüm dünya ile yoğun ilişkileri olan Türkiye'nin kendini tümden yalıtması imkan dışıydı.

Kalabalık ortamlar en riskli ortamlar

7 gün önce size ilk vakayı bildirmiştim. Koronavirüs hakkında araştırmalar bize çok şey öğretmiş durumda. Virüs solunum yoluyla buluşuyor. Kalabalık ortamlar en riskli ortamlar.

Virüsün farklı yaşlı grupları üzerindeki etkisi. Çocuklar ve gençler virüsü kolayca kapabiliyor fakat nadiren görülebiliyor. Ölüme neredeyse rastlanmıyor. Sonuç yaşın ilerlemesine bağlı olarak değişebiliyor.

Yaşlılar yüksek risk grubundadır

Bilim Kurulumuzun verdiği bilgileri ifade ettim. Bu hastalıkta ölüm oranı sanılanın çok altındadır. Hastalığın ağır seyrettiği kişiler direnci düşük ve başka hastalığı olan kişiler hastalardır. Yaşlılar yüksek risk grubundadır. Yaşlılarımız çok dikkatli olmalı.

İlk kez bir hastamı kaybettim

Geç saatlerde bulunmam planlı bir toplantı değil, özel bir durum nedeniyledir. Bu gece sizi ve halkımızı üzen bir haberi, aynı üzüntüyü hissederek bildireceğim. Bu cümleyi bu toplumun sağlık bakanı olmak yanında bir hekim olarak kurmak istiyorum. Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim.



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OYNAT 00:00 Bakan Koca koronavirüsten ilk vefatı yutkunarak açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüsten ilk kaybı açıkladı. Bu haberi verirken konuşmakta güçlük çeken Bakan Koca, 'Bu gece sizi ve halkımızı üzen bir haberi, aynı üzüntüyü hissederek bildireceğim. Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. (Koronavirüs'ten ölen kişi) Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı' dedi. BiP'te paylaş

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Riskleri önlüyoruz

Ciddi riskler içeren bu hastalığa set çekmenin yolu tedbir almaktır. Avrupa ülkelerine sınırlarımızı kapattık. Riskleri önlüyoruz. Umreden ve Avrupa ülkelerden dönüş devam etti. Bulgusu olanlardan test için numune alıyoruz.

Toplam hasta sayımız 98 oldu

Temas ve bulgular nedeniyle izole edilen vakalar bulunmakta, yakınları taranmaktadır. Bugün yapılan testlerde pozitif sonuç 51 kişidir. Toplam hasta sayımız 98 olmuştur.

Pozitif sonuçların büyük kısmı iyileşme ile sonuçlanıyor. Gerekli destek tedavisini veriyoruz. Bir kez daha halkımıza başsağlığı diliyorum. Tanı konan hastalarımıza geçmiş olsun diyorum. Herkesi tedbirli olmaya davet ediyorum. Bir buçuk iki ay direnelim, bugünler böyle geçmeyecek.

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