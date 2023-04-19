Türkiye'de Kürt sorunu olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu'na HDP'li Sancar'dan destek: Doğru bir adımdır

"Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışını gayet olumlu değerlendiriyoruz. Gelecekte daha demokratik daha barış içinde bir yaşam için bir irade beyanı olarak kabul ediyoruz. Doğru bir adımdır. Bizler bunun daha da yaygınlaşması ve sonuca ulaşması için çalışıyoruz zaten. Bakın istedikleri kadar uğraşsınlar bu ‘terörist’ ithamı artık tutmuyor. Çünkü bu ülkede kendi dışında ‘terörist’ ilan etmedikleri kimse kalmadı. Kılıçdaroğlu’nun buna bu kadar açık tavrı almasını değerli buluyoruz. Her yolu denediler ama toplumu ‘terörist’ ithamında ikna edemiyorlar. Biz büyüyoruz, güçleniyoruz. Sadece belli bir bölgeye sıkışmış değiliz, Türkiye’nin dört bir yanındayız”