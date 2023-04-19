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Türkiye'de Kürt sorunu olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu'na HDP'li Sancar'dan destek: Doğru bir adımdır

HDP'li Mithat Sancar, CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kürtler' başlıklı videosuna destek verdi. Kürtlere terörist muamelesi yapıldığını iddia eden ve Türkiye'de Kürt sorunu olduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışını olumlu değerlendirdiklerini söyleyen Sancar, "Biz büyüyoruz, güçleniyoruz. Sadece belli bir bölgeye sıkışmış değiliz, Türkiye’nin dört bir yanındayız" dedi.

10:16 . 19/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu-Mithat Sancar

Kemal Kılıçdaroğlu-Mithat Sancar

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Türkiye'de Kürt sorunu olduğu algısını oluşturmaya çalıştı.

Kılıçdaroğlu HDP'li Mithat Sancar'dan onay aldı

Adaylığını açıklamasında bu yana terör örgütü elebaşlarından ve HDP'lilerden destek mesajları alan Kılıçdaroğlu, iktidarı hedef alarak her seçim döneminde Kürtlere toplu bir yaftalama yapıldığını öne sürdü. Kürtlere terörist muamelesi yapıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri HDP'li Mithat Sancar'dan da onay aldı.

Birlik mesajı verdi: Biz büyüyoruz güçleniyoruz

HDP'li Sancar, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışını gayet olumlu değerlendiriyoruz. Gelecekte daha demokratik daha barış içinde bir yaşam için bir irade beyanı olarak kabul ediyoruz. Doğru bir adımdır. Bizler bunun daha da yaygınlaşması ve sonuca ulaşması için çalışıyoruz zaten. Bakın istedikleri kadar uğraşsınlar bu ‘terörist’ ithamı artık tutmuyor. Çünkü bu ülkede kendi dışında ‘terörist’ ilan etmedikleri kimse kalmadı. Kılıçdaroğlu’nun buna bu kadar açık tavrı almasını değerli buluyoruz. Her yolu denediler ama toplumu ‘terörist’ ithamında ikna edemiyorlar. Biz büyüyoruz, güçleniyoruz. Sadece belli bir bölgeye sıkışmış değiliz, Türkiye’nin dört bir yanındayız”

Kılıçdaroğlu'nun algısını Kürt genci bozdu: Rizeli Erdoğan herkesten daha Kürt sevdalısıdır
Kılıçdaroğlu'nun algısını Kürt genci bozdu: Rizeli Erdoğan herkesten daha Kürt sevdalısıdır

Umut Nimet Ataş isimli bir Kürt genci, Türkiye'de Kürt sorunu olduğu algısı oluşturmaya çalışan Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na çektiği bir video ile yanıt verdi. Kürt gençlerine seslenen Ataş, "Sakın Kılıçdaroğlu ve ağababalarına inanmayın. Erdoğan öncesinde bu ülkede Kürtçe kasetler yasaktı. Kürt'üm demek CHP zihniyeti döneminde örgüt üyeliği sayılıyordu. Ailelerimiz çobanlık yaparken, faili meçhul cinayetlere kurban giderken Kılıçdaroğlu'nun zihniyeti bu ülkeyi yönetiyordu. Bugün Erdoğan döneminde biz Kürtler özgürce konuşuyoruz hamdolsun Allah'a. Doğu ve Güney Doğu yatırım merkezi haline geldi. Bugün Türkçe televizyon kanalları var, son atamada 56 tane Kürtçe öğretmeni atandı. Bunlar Erdoğan'ın dik duruşunun Kürtlere kazandırdığı en büyük özelliktir. Bugün Kılıçdaroğlu'nun, HDP'nin Kürtleri seçim malzemesi olarak diline dolamasının bir nedeni var." dedi. Yaşanan huzur ortamının bu zihniyeti rahatsız ettiğini belirten Ataş, "Hayalleri yeniden Doğu ve güney Doğu'da hendeklerin kazılması, gençlerin elinden kalem alınıp keleş verilmesi. Bu kaos ortamını hayal edenlere biz Kürt gençleri fırsat vermeyeceğiz. Biz roket seslerini yeniden bu coğrafyaya getirmeyeceğiz. Biz raket seslerine alıştık. Atanızın, babanızın düşmanı dostunuz olmaz. Şu an sizin adınızı seçim malzemesi haline getirenler dün sizi inkar edenlerdi. Rizeli Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan da HDP zihniyetinden de yedi ceddinden de daha Kürt'tür, daha Kürt sevdalısıdır, daha Kürt coğrafyasına meraklıdır." ifadelerini kullandı.


#Mithat Sancar
#HDP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
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