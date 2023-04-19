Türkiye'de Kürt sorunu olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu'na HDP'li Sancar'dan destek: Doğru bir adımdır

Kemal Kılıçdaroğlu-Mithat Sancar
CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Türkiye'de Kürt sorunu olduğu algısını oluşturmaya çalıştı.
Kılıçdaroğlu HDP'li Mithat Sancar'dan onay aldı
Adaylığını açıklamasında bu yana terör örgütü elebaşlarından ve HDP'lilerden destek mesajları alan Kılıçdaroğlu, iktidarı hedef alarak her seçim döneminde Kürtlere toplu bir yaftalama yapıldığını öne sürdü. Kürtlere terörist muamelesi yapıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri HDP'li Mithat Sancar'dan da onay aldı.
Birlik mesajı verdi: Biz büyüyoruz güçleniyoruz
HDP'li Sancar, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin şunları söyledi: