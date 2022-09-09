Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi adliyeye sevk edildi

DEAŞ'lı sözde üst düzey yönetici adliyeye sevk edildi

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar ziyaretinden dönüşte uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, terör örgütü DEAŞ'ın sözde en önemli üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türk güvenlik güçleri tarafından Türkiye'de yakalandığını açıkladı.



Teröristin yakalandığında, kılık değiştirmek için kafasında peruk olduğu görüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından sözde üst düzey yönetici Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.