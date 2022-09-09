Gündem Türkiyede yakalanan DEAŞın sözde üst düzey yöneticisi adliyeye sevk edildi
İSTANBUL

Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi adliyeye sevk edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının düzenlediği operasyonla Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, adliyeye sevk edildi.

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Haber Merkezi AA
Türkiyede yakalanan DEAŞın sözde üst düzey yöneticisi adliyeye sevk edildi
Teröriste çelik yelek giydirildiği görüldü.

Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının düzenlediği operasyonla Türkiye'de yakalanan DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden "Abu Zeyd/Üstad Zeyd" kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinde gözaltında olan teröristin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Al Sumaidai, güvenlik önemleri altında Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Teröriste çelik yelek giydirildiği görüldü.

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