Gündem Türkiyeden ABDnin yasa dışı Yahudi yerleşim kararına tepki Pervasız tutumunun yeni örneği
POLİTİKA

Türkiye'den ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararına tepki: Pervasız tutumunun yeni örneği

Türkiye'den ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararına tepki: Pervasız tutumunun yeni örneği

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararının, İsrail'in yasa dışı eylemlerini meşrulaştırmaya yönelik pervasız tutumunun yeni örneği olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail işgali altındaki Kudüs ve Golan Tepelerine yönelik hukuk dışı tasarruflarıyla tüm uluslararası toplumu karşısına alan ABD Yönetiminin, bu kez Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim yerlerinin hukuka aykırı olmadığı iddiasında bulunması, İsrail'in yasa dışı eylemlerini meşrulaştırmaya yönelik pervasız ve hukuk tanımaz tutumunun yeni örneğidir" ifadesine yer verildi.

Çavuşoğlu'ndan ABD’nin Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri kararına tepki: Hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir
GÜNDEM
Çavuşoğlu'ndan ABD’nin Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri kararına tepki: Hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir

Bu konuda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yaptığı "talihsiz" açıklamanın, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin 49. maddesi ve 2334 (2016) sayılı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararı başta olmak üzere uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "İşgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimleri, İsrail-Filistin sorununun çözümü konusunda yerleşik uluslararası parametrelere dayanan iki devletli çözüm vizyonunun önündeki en büyük engeli teşkil etmektedir. Uluslararası hukuk sistemi sadece bir ülkenin keyfi tasarrufuyla değişmeyeceği gibi böyle bir eylemin de uluslararası hukuk bakımından hiçbir geçerliliği yoktur."

Açıklamada, Türkiye'nin, uluslararası toplumun sorumluluk sahibi tüm üyeleriyle Filistin Devleti'nin bağımsızlığını ve kardeş Filistin halkının meşru haklarını savunmayı sürdüreceği vurgulandı.

ABD'den Batı Şeria'daki İsrail işgalini tanıyan açıklama
DÜNYA
ABD'den Batı Şeria'daki İsrail işgalini tanıyan açıklama
  • ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.
  • Donald Trump yönetimi olarak, Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerine yönelik Barack Obama dönemindeki politikayı değiştirdiklerini belirten Pompeo, ABD'nin Batı Şeria'daki gelişmelerle ilgili uzun yıllardır sürdürdüğü yaklaşımın, barışın sağlanmasında işe yaramadığını savunmuştu.
  • Pompeo, 39. ABD Başkanı Jimmy Carter yönetiminin, 1978'de, İsrail'in sivil yerleşim girişimlerinin uluslararası hukuka uygun olmadığını savunduğunu ancak 40. ABD Başkanı Ronald Reagan yönetiminin ise buna karşı çıktığını hatırlatmıştı.
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