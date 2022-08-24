Türkiye'den Afganistan'a yeni "İyilik Trenleri" uğurlandı.

Uğurlama törenine, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdür Yardımcısı Çetin Altun, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, 10 sivil toplum kuruluşunun yöneticileri ve demir yolcular katıldı.

Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı başta olmak üzere bakanlıklar, Türk Kızılayı, birçok sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla demir yolcu ailesi tarafından bugüne kadar beş grup halinde 13 tren, 298 vagon, 228 konteyner ve toplam 5 bin 534 ton yardım malzemesinin Afganistan'a ulaştırıldığını söyledi.

Bugün gönderilen yardıma ilişkin bilgi veren Altun, şöyle konuştu:

"Bugün 6'ncı grup 3 treni 69 vagon ve 1500 ton yüküyle Afganistan’daki kardeşlerimize uğurluyoruz. Türkiye’den yola çıkarak İran ve Türkmenistan üzerinden Afganistan’ın Turgundi kentine ulaşacak 'İyilik Trenleri'miz, diğerleri gibi 4 bin 168 kilometre yol katederek yaklaşık 11-14 günde ihtiyaç sahiplerine ulaşmış olacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’nun destekleri, İçişleri Bakanlığı, AFAD, kuruluşumuz TCDD Taşımacılık koordinasyonunda ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla yola çıkan İyilik Trenleri'miz umuyoruz ki dost ve kardeş ülke Afganistan’ın yaralarına biraz olsun merhem olacak. İyilik Trenleri'mizin yolu açık olsun."

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"Altı seferdeki 17 trenle 7 bin 135 ton yardım götürmüş olacağız"

AFAD Başkan Yardımcısı Taşdelen de geçici dünyada fiziki uzaklıkların bir yanılsama olduğunu belirterek, "Gönüller arasındaki mesafeler ölçülebilir birimlerden müstesnadır. Bugün kendisi için buluştuğumuz Afganistan, bizler için gönül mesafesindedir. Türkiye ile Afganistan’ın ortak kültürü, Afganistan’da doğan Mevlana Celaleddin-i Rumi ile sınırlı değildir. Ortak kıymetlerimiz arasında birçok şairler de vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Taşdelen, bu yardımların ne derece hayati önemde olduğunu sayıların da gösterdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Afganistan’da 27 milyon kişinin yaşamak için desteğe ihtiyacı var. Yaklaşık 19 milyon kişi acil gıdaya ihtiyaç duyuyor. TCDD Taşımacılık, sivil toplum kuruluşları iş birliğinde 2021 yılında başlattığımız 'İyilik Treni Projesi' ile bugüne kadar toplam 14 tren Afganistan’a ulaştı. Bugün ise 6. grup tren yola çıkıyor. Böylece 6 seferdeki toplam 17 trenle 7 bin 135 ton yardımı 1 milyon 250 bin kişiye götürmüş olacağız."

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DÜNYA Afganistan için iyilik treni