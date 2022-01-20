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ANKARA

Türkiye'den Avrupa Konseyi'ne Osman Kavala yazısı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 2 Aralık'ta alınan ara kararla Türkiye'den 19 Ocak'a kadar Osman Kavala'ya ilişkin görüşünü bildirmesi istenmişti. Türkiye, Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü komiteye gönderdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyeden Avrupa Konseyine Osman Kavala yazısı
Osman Kavala

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM)

Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki kararı uygulanmadığı için Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye hakkında ihlal prosedürü başlatmıştı.

Türkiye'den konuyla ilgili görüş istenmiş ve 19 Ocak'a kadar yanıt verilmesi talep edilmişti. Ankara'nın yanıtı dün gece Avrupa Konseyi'ne gönderildi.

"KAVALA BAŞKA SUÇLARDAN TUTUKLU"

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yazıda, "Türkiye AİHM'nin verdiği ihlal kararını Kavala'yı serbest bırakarak tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırmıştır ancak Kavala başka suçlardan tutukludur" denildi.

AİHM'E BAŞVURU YAPILIP, YAPILMAYACAĞI OYLANACAK

Şimdi gözler Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 2 Şubat'ta yapacağı toplantıya çevrildi. Bakanlar Komitesi toplantıda Türkiye'nin cevabını değerlendirecek, ardından da Kavala dosyasıyla ilgili AİHM'e başvurup yapılıp yapılmayacağını oylayacak.

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