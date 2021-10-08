Gündem Türkiyeden F-16 adımı ABDye teklif mektubu iletildi
POLİTİKA

Türkiye'den F-16 adımı: ABD'ye teklif mektubu iletildi

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nden 40 adet F-16 satın almak için başvuru yaptı. 30 Eylül'de iletilen teklif mektubunda TSK envanterinde bulunan 80 adet F-16 uçağının modernize edilmesi talebi de var. Anlaşmanın tamamlanması için ABD bürokrasisinin onay sürecinin sonuçlanması beklenecek.

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Türkiyeden F-16 adımı: ABDye teklif mektubu iletildi
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Türkiye ABD'den 40 adet F-16 satın almak için başvuruda bulundu. Aynı zamanda halihazırda envanterde bulunan 80 adet F-16 tipi savaş jetinin modernizasyonu için anlaşma teklif edildi. Ankara'nın teklif mektubu 30 Eylül tarihinde Washington'a iletildi. BBC'nin haberine göre; Türkiye'nin bu talebi ABD Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından değerlendirilecek.

  • Eğer yönetimden silah satışına izin çıkarsa bu talebi ABD Kongresi'ne gönderecek. Kongreden de onay alınması durumunda satış gerçekleşecek.

SATIŞ DEĞERİ YAKLAŞIK 10 MİLYAR DOLAR

Ekonomi çevreleri satışın değerinin yaklaşık 10 milyar dolar civarında olduğunu söylüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden, Roma'daki G-20 Liderler Zirvesi'nde bir araya gelecek. Bu teklifin, iki liderin görüşmesinde gündeme gelmesi bekleniyor.

World Air Forces 2021 raporuna göre Türkiye'de farklı tiplerde olmak üzere toplamda 245 adet F-16 savaş jeti bulunuyor. Bunlardan bir kısmının 2030 yılına kadar emekliye ayrılması bekleniyor.

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Pentagon, F-16'nın üretici firması Lockheed Martin'le görüşecek. Şirketle bir fiyat teklifi üzerinde çalışılacak. Ardından ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından bir onay süreci yönetilecek. Daha sonra ise Kongre'den onay alınması gerekecek.

Tüm bunlar olumlu sonuçlarsa Türkiye'nin hem F-16 satın alma hem mevcut savaş jetlerini modernize etme talebi kabul edilecek.

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