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POLİTİKA

Türkiye'den Hindistan'a taziye mesajı: İçten taziyelerimizi iletiyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Yeni Delhi'deki yangında 43 kişinin hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğunu belirtti. Bakanlık, "Hindistan halkı ve hükümeti ile felakette hayatını kaybedenlerin yakınlarına içten taziyelerimizi iletiyoruz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Hindistan'daki fabrikada yangın çıktı, 43 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'daki fabrikada yangın çıktı, 43 kişi hayatını kaybetti.

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'a başkent Yeni Delhi'de fabrikada çıkan yangında yaşamını yitirenler için taziye dileklerini iletti.

  • Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,"Hindistan halkı ve hükümeti ile felakette hayatını kaybedenlerin yakınlarına içten taziyelerimizi iletiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Hindistan’da fabrikada yangın: 43 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA
Hindistan’da fabrikada yangın: 43 kişi hayatını kaybetti

Yeni Delhi'nin işlek caddelerinden Rani Jhansi Yolu'nda bulunan 5 katlı bir karton fabrikasında saat 05.30 civarında çıkan yangında yolun çok dar olması nedeniyle itfaiyecilerin müdahalede zorlandıkları ve 43 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.

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