Türkiye'den Hindistan'a taziye mesajı: İçten taziyelerimizi iletiyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'a başkent Yeni Delhi'de fabrikada çıkan yangında yaşamını yitirenler için taziye dileklerini iletti.
- Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,"Hindistan halkı ve hükümeti ile felakette hayatını kaybedenlerin yakınlarına içten taziyelerimizi iletiyoruz" ifadeleri yer aldı.
Yeni Delhi'nin işlek caddelerinden Rani Jhansi Yolu'nda bulunan 5 katlı bir karton fabrikasında saat 05.30 civarında çıkan yangında yolun çok dar olması nedeniyle itfaiyecilerin müdahalede zorlandıkları ve 43 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.