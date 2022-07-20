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ANKARA

Türkiye’den Irak’a uyarı: PKK propagandasının etkisi altında açıklama yapmayın

Güvenlik kaynakları, Irak'ın kuzeyindeki Duhok şehrinde sivillerin öldüğü saldırının teröristler tarafından düzenlendiğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Irak yetkililerini (PKK) terör örgütünün etkisi altında açıklamalar yapmamaya, faillerin açığa çıkarılması için iş birliğine davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye’den Irak’a uyarı: PKK propagandasının etkisi altında açıklama yapmayın
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Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Dohuk vilayetinin Zaho ilçesinde, bugün bir dere kenarına gerçekleştirilen saldırıya ilişkin, "Terör örgütü kaynaklı olduğu değerlendirilen bu gibi saldırılarla ülkemizin terörle mücadeledeki haklı ve kararlı tutumunun hedef alındığı kıymetlendirilmektedir." ifadelerini kullandı.

  • Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın Dohuk vilayetinin Zaho ilçesinde bir dere kenarına yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğinin, 23 kişinin ise yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği bildirdi.

Açıklamada, bu elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilenerek, ölenlerin yakınları başta olmak üzere dost ve kardeş Irak halkına ve hükümetine taziye bildirildi. Yaralılara da acil şifalar dilendiği aktarıldı.

Türkiye'nin sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısında olduğunun altı çizilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye terörle mücadelesini uluslararası hukuka uygun şekilde, sivillerin, sivil altyapının, tarihi ve kültürel varlıklar ile tabiatın korunmasına azami hassasiyet göstererek yürütmektedir. Masum insanları hedef alan ve terör örgütü kaynaklı olduğu değerlendirilen bu gibi saldırılarla ülkemizin terörle mücadeledeki haklı ve kararlı tutumunun hedef alındığı kıymetlendirilmektedir.

Türkiye gerçeğin açığa çıkması noktasında her türlü adımı atmaya hazırdır.

Irak hükümeti yetkililerini hain terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya, bu elim hadisenin gerçek faillerinin açığa çıkarılması için iş birliği yapmaya davet ediyoruz."

"TSK'nın atışları sonucu sivillerin zarar gördüğü" iddiasına yalanlama

Öte yandan güvenlik kaynakları, Irak'ın kuzeyinde Parakh köyü civarında patlama sonucunda ölen ve yaralananların olduğuna dair bazı bilgiler alındığını belirtti.

  • Bununla birlikte terör örgütü PKK/KCK yanlısı yayın yapan medya organlarında TSK'nın, "Duhok'ta düzenlediği sözde atışlar nedeniyle sivillerin hayatını kaybettiği" yönünde haberlere rastlandığına dikkati çeken güvenlik kaynakları, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sonucunda terör örgütünün dağılma noktasına geldiğini, örgütün içinde bulunduğu zor durumdan kurtulmak için yalan, dezenformasyon gibi ahlak dışı yollarla çıkış arayışında olduğunu kaydetti.

Terör örgütü PKK/KCK'nın masum sivilleri hedef aldığı, bölge halkının köylerine, tarla ve bahçelerine gidemediği gerçekleri biliniyorken bu tür haberlerin dikkatleri dağıtmak, algı oluşturmak için maksatlı ve yanlı olarak yayınlandığını vurgulayan kaynaklar, söz konusu olayın teröristler tarafından düzenlendiğinin anlaşıldığını ifade etti.

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