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Türkiye'den İsrail-İran gerilimiyle ilgili açıklama: Kalıcı çatışma riski var

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama, "İsrail’in Şam’daki İran Büyükelçiliği’ne yaptığı uluslararası hukuka aykırı saldırıyla başlayan gerilimin, son gelişmelerin ardından kalıcı bir çatışmaya dönüşme riski bulunmaktadır. Tüm tarafları, daha büyük bir çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz" denildi.

12:51 - 19/04/2024 Cuma
Güncelleme: 13:02 - 19/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
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Dışileri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:


"İsrail’in Şam’daki İran Büyükelçiliği’ne yaptığı uluslararası hukuka aykırı saldırıyla başlayan gerilimin, son gelişmelerin ardından kalıcı bir çatışmaya dönüşme riski bulunmaktadır.


Hadiseleri yakından takip etmekteyiz.


Tüm tarafları, daha büyük bir çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz.


Uluslararası toplumun önceliği, Gazze’deki katliamın durdurulması ve Filistin devletinin kurularak bölgemizde kalıcı barışın sağlanması olmalıdır."





#İran
#İsrail
#Dışişleri Bakanlığı
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