Gündem Türkiyeden Libyanın doğusunda çıkan yangın için destek mesajı Her türlü yardımı sağlamaya hazırız
ANKARA

Türkiye'den Libya'nın doğusunda çıkan yangın için destek mesajı: Her türlü yardımı sağlamaya hazırız.

Libya'nın doğusundaki Jebel Akhdar bölgesinde büyük bir yangın çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, "Yangının öğrenilmesinin ardından temas edilen Libya makamlarına bu süreçte her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğumuz bildirilmiştir" dedi.

Haber Merkezi AA
Türkiyeden Libyanın doğusunda çıkan yangın için destek mesajı: Her türlü yardımı sağlamaya hazırız.
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Libya'nın doğusundaki Jebel Akhdar bölgesinde yangın çıktı.

Konuya ilişkin sorulan soruya yazılı yanıt veren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, bölgede büyük çaplı bir yangın çıktığını üzüntüyle öğrenildiğini belirtti.

"Libya'nın her bakımdan yanında olmaya devam edeceğiz"

Bilgiç, "Yangının öğrenilmesinin ardından temas edilen Libya makamlarına bu süreçte her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğumuz bildirilmiştir. Ülkemiz, dost ve kardeş ülke Libya'nın her bakımdan yanında olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Libya Ulusal Birlik Hükümetine ve halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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