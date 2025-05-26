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Türkiye'den Mescid-i Aksa'daki İsrail provokasyonuna kınama

Türkiye'den Mescid-i Aksa'daki İsrail provokasyonuna kınama

18:3326/05/2025, Monday
G: 26/05/2025, Monday
Yeni Şafak
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Dışişleri Bakanlığı, İsrailli parlamenterlerin Mescid-i Aksa'ya yönelik provokatif eylemlerini kınadığını belirtip, "Netanyahu hükümetinin girişimleri Mescid-i Aksa'nın statüsünü değiştirmeyecektir" açıklamasını yaptı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, Necef ve Celile Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserlauf, İsrail Milletvekili Yitzhak Kreuzer işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirdi.

Ben Gvir, eşi ve bazı İsrailli milletvekillerinin de bulunduğu 1000'den fazla fanatik Yahudi, Aksa'nın avlusunda Yahudi ritüelleri gerçekleştirdi.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden bir İsrailliyse, Aksa'nın doğu kısmında İsrail bayrağını kaldırarak dans etti.

Türkiye'den Mescid-i Aksa'daki İsrail provokasyonuna kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli parlamenterlerin Mescid-i Aksa'ya yönelik provokatif eylemlerini kınadığını belirtip, "Netanyahu hükümetinin girişimleri Mescid-i Aksa'nın statüsünü değiştirmeyecektir" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bugün (26 Mayıs) İsrailli bir hükümet üyesinin Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskını, bir Parlamento üyesinin Mescid-i Aksa'da işgalci devletin bayrağını açmasını ve Kudüs'te düzenlenen yürüyüş sırasında aşırılık yanlısı yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen provokatif eylemleri kınıyoruz.

Bu tür eylemler, İsrail’in Filistin halkına karşı sürdürdüğü soykırım ve zorla yerinden etme politikaları ile işgal altındaki Filistin topraklarının tarihi ve demografik kimliğini değiştirmeye ve ilhakına yönelik çabalarının tezahürüdür.

Netanyahu hükümetinin bu girişimleri Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü asla değiştiremeyecektir."

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Dışişleri Bakanlığı
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