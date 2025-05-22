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Türkiye'den Pakistan'a taziye ve terörle mücadelede iş birliği mesajı

Türkiye'den Pakistan'a taziye ve terörle mücadelede iş birliği mesajı

00:1222/05/2025, Perşembe
AA
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Pakistan, beş kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili Hindistan'ı suçladı.
Pakistan, beş kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili Hindistan'ı suçladı.

Türkiye, Pakistan'da okul otobüsüne yönelik düzenlenen ve beş kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili taziye mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada terör saldırısı kınanarak hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa niyazında bulunuldu. Açıklamada ayrıca, "Türkiye olarak, terörün her türüne ve tezahürüne karşı ilkeli tutumumuzu yineliyor, Güney Asya'da terörle mücadelede işbirliğinin önemini vurguluyoruz." ifadelerine de yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen terör saldırısına ilişkin, "Türkiye olarak, terörün her türüne ve tezahürüne karşı ilkeli tutumumuzu yineliyor, Güney Asya'da terörle mücadelede işbirliğinin önemini vurguluyoruz." mesajını paylaştı.

Bakanlık, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Terörle mücadelede iş birliği vurgusu

Açıklamada, terör saldırısında çocuklar da dahil olmak üzere yaşanan can kayıplarından ve çok sayıda kişinin yaralanmasından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu menfur saldırıyı kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye olarak, terörün her türüne ve tezahürüne karşı ilkeli tutumumuzu yineliyor, Güney Asya'da terörle mücadelede işbirliğinin önemini vurguluyoruz."

Pakistan'da bombalı saldırı

Pakistan'ın güneybatısında askeri bir okulda eğitim gören çocukları taşıyan otobüse saldırı düzenlenmiş; 3'ü çocuk, 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve 30 çocuğun da yaralandığı bildirilmişti.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, “Hindistan tarafından planlanan ve Belucistan'daki vekil unsurları eliyle gerçekleştirilen bir başka korkak ve iğrenç saldırıda, öğrenci taşıyan bir otobüs hedef alınmıştır” ifadeleri kullanılmıştı.



#Dışişleri Bakanlığı
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