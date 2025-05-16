Pakistan Başbakanı Şerif: Savaşı kazandık ama barış istiyoruz

"Savaşı kazandık ama barış istiyoruz. Düşmanımıza gereken dersi verdik ancak saldırganlığı kınıyoruz. Bu bölgenin de diğerleri gibi refah içinde ve ilerici olmasını istiyoruz. Bu da ancak sıkı çalışmayla, bitmeyen çabalarla ve barışçıl komşular gibi yaşayarak mümkün olabilir"