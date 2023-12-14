Milli Savunma Bakanlığı faaliyetlerine ilişkin haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. MSB kaynakları ABD’nin Suriye’de PKK/YPG ile ortak tatbikat yapmasına ilişkin sorulara, “ABD’nin Suriye’de terör örgütü PKK/YPG-SDG ile faaliyetlerini yakından takip ediyoruz. ABD’den beklentimiz, bu terör örgütüne verdiği tüm yardım ve desteği sonlandırması ve bizim terörle mücadelemize samimi destek vermesidir” yanıtını verdi.





Terörle mücadele

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

Tuğamiral Zeki Aktürk, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 43 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.





Aktürk, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil'de bulunan terör hedeflerine yönelik 11 Aralık'ta düzenlenen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 13 hedefin başarıyla imha edildiğini aktardı.





Ayrıca geçen hafta içerisinde 3 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu ifade eden Aktürk, "Teröristler için tek çıkış yol Türk adaletine teslim olmaktır. Gereken yer ve zamanda terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığımız; artan bir etki ve yoğun bir baskıyla sürecek, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar amasız ve amansız bir şekilde devam edecektir" dedi.





Aktürk, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 12 Aralık'ta bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'e de Allah'tan rahmet diledi.





Suriye'de, harekat alanlarında oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimlerinin devam ettiğini dile getiren Aktürk, şunları kaydetti:

"Son bir haftada birliklerimize yönelik gerçekleştirilen 7 taciz ve saldırıya gerekli karşılık verilerek 19 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede, güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi için gerekli tüm tedbirler alınmakta, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir"

'Hudutlarımızda son 1 haftada 227 şahıs yakalandı'

Tuğamiral Aktürk, sınırlardan son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 227 kişinin yakalandığı bilgisini paylaşarak, şöyle devam etti:

"Bu şahıslardan 3'ü FETÖ, 3'ü PKK'lı ve biri de DEAŞ'lı olmak üzere, 7'si terör örgütü mensubudur. 3 bin 374 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Ayrıca, icra edilen operasyonlarda geçtiğimiz hafta içerisinde 143 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir. Sınır güvenliğinde etkin tedbirler alınmaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilgili bakanlık ve kamu kurumları ile koordineli olarak devam edilecektir."





Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerin, terörle mücadele ve hudut güvenliği ile mavi ve gök vatandaki hak ve menfaatlerin korunmasının yanı sıra bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı da sürdürdüğünü vurgulayarak, şunları anlattı:

"Filistin'de vahşete dönüşen şiddet eylemlerini kabul etmediğimizi bir kez daha vurguluyor, Gazze ile ilgili başından beri ortaya koyduğumuz insani, vicdani, adaletli tutum ve yaklaşımımızı bugün de sürdürüyoruz. Beklentimiz, barışa giden tüm gayretlerin gösterilmeye devam edilmesi ve derhal kalıcı bir ateşkes ilan edilmesidir. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafya bütünlüğüne sahip bir Filistin, sadece barış için değil, hem bölgesel hem de uluslararası istikrar için şarttır"





Türkiye'nin Gazze'ye yönelik insani yardımları kapsamında Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordineli yapılan çalışmalara değinen Aktürk, Gazze için son olarak 12 Aralık'ta Hava Kuvvetlerine ait A400M uçağı ile 2 ton tıbbi malzeme ve 10 sağlık personelinin bölgeye sevk edildiğini, acil tedaviye ihtiyaç duyan 68 hasta ve 61 refakatçiden oluşan toplam 129 Gazzelinin Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.





Savunma sanayi

Aktürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve teşvikiyle geliştirilen yerli ve milli savunma sanayi ürünü silah sistemleriyle TSK'nın imkan ve kabiliyetlerinin her geçen gün daha da arttığını anlattı.





Tuğamiral Aktürk, bu çerçevede, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca çeşitli miktarlarda, "Yer Altı Görüntüleme Cihazı", "Mini/Mikro İHA'lara Karşı Karıştırma ve İmha Sistemi" ve "Yeni Nesil T-155 Kundağı Motorlu Fırtına Obüs"ün muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını belirtti.









'ABD'nin PKK ile faaliyetleri takip ediliyor'

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.





ABD'nin Suriye'de PKK/YPG ile ortak tatbikat yapmasına ilişkin soru üzerine kaynaklar, "ABD'nin Suriye'de terör örgütü PKK/YPG-SDG ile faaliyetlerini yakından takip ediyoruz. ABD'den beklentimiz, bu terör örgütüne verdiği tüm yardım ve desteği sonlandırması ve bizim terörle mücadelemize samimi destek vermesidir" diye konuştu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti

Bakanlık kaynakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina ziyareti sonrasında Yunanistan ile ilişkilerdeki son duruma ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"13 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirilen güven artırıcı önlemler toplantısı Yunanistan ile ilişkilerimizi geliştirmek için önemli bir adımdı. 2 yıldan fazla bir süredir ara verilen heyetler arası görüşmeler bu toplantılarla tekrar başlamış oldu. Bir sonraki toplantının Atina'da yapılması için planlamalara başlandı. Güven artırıcı önlemler toplantıları problemlerin çözülmesine değil olumlu atmosferin devamının sağlamasına ve karşılıklı güvenin artırılmasına yönelik toplantılar. Son toplantıda da olumlu gelişmeler sağlandı"











