Türkiye'den sel felaketini yaşayan Libya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulunulurken; Türkiye'nin Libya’ya her türlü desteği sağlamaya hazır olduğu da ifade edildi.

"Libya’yı dünden (10 Eylül) bu yana etkisi altına alan ve ülkenin özellikle doğu kıyılarını vuran Daniel kasırgası nedeniyle çok sayıda Libyalı kardeşimizin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Dost ve kardeş Libya halkına ve Libya’ya başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, her zaman olduğu gibi, bu doğal afet karşısında da kardeş Libya’ya her türlü desteği sağlamaya hazırdır."