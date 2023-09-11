Türkiye'den sel felaketini yaşayan Libya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı
Kuzey Afrika ülkesi Libya'yı Danyal fırtınası vurdu.
Yaşanan felaket nedeniyle can kaybının 2000'i aştığı ifade edilirken, kayıp kişi sayısının ise 7000'den fazla olduğu belirtildi.
Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, selden zarar gören bölgeler için uluslararası yardım çağrısında bulunurken, Türkiye felakette hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulunulurken; Türkiye'nin Libya’ya her türlü desteği sağlamaya hazır olduğu da ifade edildi.
"Türkiye her türlü desteği sağlamaya hazır"
"Libya’yı dünden (10 Eylül) bu yana etkisi altına alan ve ülkenin özellikle doğu kıyılarını vuran Daniel kasırgası nedeniyle çok sayıda Libyalı kardeşimizin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Dost ve kardeş Libya halkına ve Libya’ya başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, her zaman olduğu gibi, bu doğal afet karşısında da kardeş Libya’ya her türlü desteği sağlamaya hazırdır."