Türkiye'den son dakika yeni Navtex ilanı: 12 Ekim'e kadar uzatıldı Son dakika haberine göre; Akdeniz'de faaliyetlerini yürüten Yavuz Sondaj Gemisi'nin görev süresi 12 Ekim'e kadar uzatıldı. Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında bugün NATO Karargahında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı bir toplantı gerçekleştirildi. Bir sonraki toplantı ise 17 Eylül'de yapılacak.

Haber Merkezi 15 Eylül 2020, 18:54 Son Güncelleme: 15 Eylül 2020, 19:15 Diğer