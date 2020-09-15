Türkiye'den son dakika yeni Navtex ilanı: 12 Ekim'e kadar uzatıldı

Türkiye, yeni bir Navtex ilan ederek, Akdeniz'de görev yapan Yavuz Sondaj Gemisinin görev süresinin 12 Ekim'e kadar uzatıldığını belirtti.
Türkiye, Yunanistan'ın Sakız Adası'nı Lozan Barış Antlaşmasını ihlal ederek silahlandırdığını ilan etmişti.
NAVTEX NEDİR?
- İngilizce "NAVigational TEleX" kelimelerinden kısaltılan NAVTEX, denizcilerin kullandığı bir haberleşme sistemidir. Bu sistemle, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi verilir. Uluslararası bir faks makinası gibi çalışır.
- Gemilerde ve teknelerde, mevcut yayınları almaları için NAVTEX cihazı bulunmalıdır. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, bu sistemi kullanarak yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurur ve bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunur.