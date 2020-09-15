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Gündem Türkiyeden son dakika yeni Navtex ilanı 12 Ekime kadar uzatıldı
ANKARA

Türkiye'den son dakika yeni Navtex ilanı: 12 Ekim'e kadar uzatıldı

Son dakika haberine göre; Akdeniz'de faaliyetlerini yürüten Yavuz Sondaj Gemisi'nin görev süresi 12 Ekim'e kadar uzatıldı. Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında bugün NATO Karargahında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı bir toplantı gerçekleştirildi. Bir sonraki toplantı ise 17 Eylül'de yapılacak.

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Türkiye, yeni bir Navtex ilan ederek, Akdeniz'de görev yapan Yavuz Sondaj Gemisinin görev süresinin 12 Ekim'e kadar uzatıldığını belirtti.

Türkiye, Yunanistan'ın Sakız Adası'nı Lozan Barış Antlaşmasını ihlal ederek silahlandırdığını ilan etmişti.

Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı: Silahlandırılan adalara karşı Lozan'a vurgu yapıldı
DÜNYA
Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı: Silahlandırılan adalara karşı Lozan'a vurgu yapıldı

NAVTEX NEDİR?

  • İngilizce "NAVigational TEleX" kelimelerinden kısaltılan NAVTEX, denizcilerin kullandığı bir haberleşme sistemidir. Bu sistemle, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi verilir. Uluslararası bir faks makinası gibi çalışır.
  • Gemilerde ve teknelerde, mevcut yayınları almaları için NAVTEX cihazı bulunmalıdır. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, bu sistemi kullanarak yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurur ve bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunur.

MSB'den flaş paylaşım: Yunanistan’a ait 6 adet F-16 Navtex bölgesinden uzaklaştırıldı
OYNAT 00:59
MSB'den flaş paylaşım: Yunanistan’a ait 6 adet F-16 Navtex bölgesinden uzaklaştırıldı
Milli Savunma Bakanlığı, Girit Adası'ndan kalkarak, Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan'a ait 6 adet F-16 uçağının, önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırıldığını bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, '27 Ağustos 2020 tarihinde Girit Adası'ndan kalkarak GKRY'ye doğru giden ve Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan'a ait 6 adet F-16 uçağı, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları tarafından önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırılmıştır' denildi.


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