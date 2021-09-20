Gündem Türkiyeden Yunanistana NAVTEX Provokatif girişimine karşı tedbirler alınmıştır
ANKARA

Türkiye'den Yunanistan'a NAVTEX: Provokatif girişimine karşı tedbirler alınmıştır

Yunanistan'ın, Girit'in doğusunda faaliyet gösterecek araştırma gemisine yönelik NAVTEX'inin Türk Kıta Sahanlığını kapsaması nedeniyle Türkiye itiraz NAVTEX’i yayımladı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunanistan'ın bilimsel çalışma adı altında Türk Kıta Sahanlığına yönelik provokatif girişimlerine devam ettiğini belirterek, "Yunanistan’ın bu son provokatif girişimine karşı da gerekli tedbirler alınmıştır ve uygulanmaktadır" dedi.

Haber Merkezi DHA
Türkiyeden Yunanistana NAVTEX: Provokatif girişimine karşı tedbirler alınmıştır
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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunanistan'ın bilimsel çalışma adı altında Türk Kıta Sahanlığına yönelik provokatif girişimlerine devam ettiğini belirterek, "Yunanistan’ın bu son provokatif girişimine karşı da gerekli tedbirler alınmıştır ve uygulanmaktadır" dedi.

  • Yunan basınında, "Nautical Geo araştırma gemisinin Girit'in doğusundaki EastMed boru hattının olası güzergahını haritalama amacıyla yapacağı araştırmaların Türk savaş gemilerince engellendiğine" yönelik iddialar yer aldı.

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'Mesnetsiz' olarak nitelendirildi

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yunan basınında yer alan söz konusu iddiaları mesnetsiz olarak nitelendirdi. Yunanistan tarafından, "Nautical Geo adlı araştırma gemisinin 16-22 Eylül 2021 tarihlerinde Girit’in doğusunda bilimsel çalışmalar yapacağına" ilişkin NAVTEX'in 16 Eylül'de ilan edildiğini belirten kaynaklar, "Saha incelendiğinde, bir kısmının Türk Kıta Sahanlığında olduğu, tespit edilmiştir. Uluslararası hukuk gereğince Türkiye ile önceden koordine etmeden Türk Kıta Sahanlığına bilimsel araştırma yapacağını ilan eden Yunanistan’ın bu hukuk tanımaz, provokatif ve yayılmacı emeller besleyen girişimine karşı, ilan edilen çalışmanın bir kısmının Türk Kıta Sahanlığında olduğunu ve Türk makamları ile koordine edilmesi gerektiğini bildiren itiraz NAVTEX’imiz yayınlanmıştır" ifadelerini kullandı.

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