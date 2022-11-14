Türkiye'miz üzerinde hesabı olanlardan kim varsa: Hepsi zillet ittifakının arkasında

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Elazığ mitinginde CHP ve 6'lı masaya yüklendi. İstasyon Meydanı'nı dolduran vatandaşlara seslenen MHP lideri, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu yineledi. “Türkiye'yi yabancı ülkelerde şikayet edip düşman sevindiren yüzsüzlerle ortak bir geleceğimiz yoktur. Türkiye'nin kuyusunu kazanlara tahammülümüz çoktan bitmiştir” diyen Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi nefretini Türkiye'ye karşı silah gibi kullanmaya başladığını vurguladı. Bahçeli, “PKK'ya kol kanat gerip arka çıkan Kılıçdaroğlu'dur. FETÖ'yü aklama sözü veren Kılıçdaroğlu'dur. Terörle mücadeleye karşı çıkan Kılıçdaroğlu'dur. Atatürk'ün kurduğu parti rehin ve işgal edilmiştir. Türkiye düşmanlarıyla düşüp kalkan, milli haklarımıza, egemenlik hukukumuza dört koldan saldıran da bugünkü CHP yönetimidir” dedi.

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İNTİKAM ALMAK İÇİN KUYRUĞA GEÇTİLER

Elazığ'da 6'lı masayı da eleştiren Bahçeli özetle şunları kaydetti: “Zillet bedeni, taşınması çok külfetli siyasi bir ağırlık haline gelmiştir. Dış güçlerle yan yana gelerek Türkiye'nin aleyhine sinsi bir tertibin içinde oldukları ayan beyan ortadadır. Türkiye'miz üzerinde hesabı olanlardan kim varsa, Rum'u, Ermeni'si, eşkıyası, teröristi, haçlısı, Müslüman katili, Türk düşmanı, insanlık kasabının hepsi zillet ittifakının arkasında sıraya girmiştir. Milletimizden ve coğrafyamızdan intikam almak isteyenlerin tamamı Kılıçdaroğlu’nun ve zillet ittifakının arkasında kuyruğa dizilmiştir.

Zalimlere boyun eğmeyeceğiz. Hainlere teslim olmayacağız. Şiddet severlere eğilip bükülmeyeceğiz. Küresel ablukaya diz çökmeyeceğiz. Şirret oyunları bozacağız, karanlık senaryoları yırtıp atacağız. Ya onurlu ve bağımsız bir millet olarak yaşayacağız ya da küresel komplolara teslim olarak bölünme tuzağına düşeceğiz. Bizim başka bir coğrafyada gelecek arayışımız yoktur.”

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EYT'lilere deva olacağız

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci beş yılına çok güçlü şekilde girmesi gerektiğini, hayallerin, hedeflerin ve özlemlerin yarım kalmaması gerektiğini kaydeden Bahçeli, şöyle konuştu: “İşsizliği yeneceğiz, yoksulluğun tıpkı terör gibi kökünü kurutacağız. Her insanımızın elinden tutacağız, emeklilikte yaşa takılan, sözleşme çilesi yaşayan kardeşlerimize deva olacağız. Bunların hepsini Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin imkanlarıyla yapacağız.”