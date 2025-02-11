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Türkiye'nin 5 köyünde yalnızca birer kişi yaşıyor

Türkiye'nin 5 köyünde yalnızca birer kişi yaşıyor

09:3011/02/2025, Salı
AA
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Türkiye'de 5 köyde sadece bir kişi yaşıyor.
Türkiye'de 5 köyde sadece bir kişi yaşıyor.

Türkiye'de nüfusun yüzde 6,6'sı belde ve köylerde ikamet ederken, 5 köyde sadece kayıtlı birer kişinin yaşadığı belirlendi. Öte yandan Adıyaman'a bağlı Taşpınar ise 7 bin 2 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık köyü olarak kayıtlara geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ülke nüfusu 2024'te bir önceki yıla kıyasla 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu.

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet eden kişi sayısı 80 milyon 7 bin 258 olarak kayıtlara geçti. Toplam nüfus içinde il ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı yüzde 93,4'e yükselirken, 30 büyükşehir dışındaki illerde yer alan belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7'den yüzde 6,6'ya düştü.

Geçen yıl belde veya köylerde yaşayanların sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 5,3 azalışla 5 milyon 657 bin 686 kişi olarak belirlendi.

57 köyde 10 veya daha az kişi yaşıyor

Türkiye genelinde 10 veya daha az kişinin ikamet ettiği köy sayısı 57 olarak tespit edilirken, 1000 veya daha fazla nüfusa sahip köy sayısı ise 480 olarak kayıtlara geçti.

Adıyaman'ın merkez ilçesindeki Taşpınar, 7 bin 2 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık köyü olarak dikkati çekti.
Burayı, 6 bin 144 kişiyle
Adıyaman'ın merkez ilçesindeki İpekli, 5 bin 881 kişiyle Osmaniye'nin merkez ilçesindeki Dereobası, 5 bin 766 kişiyle Uşak'ın merkez ilçesindeki Mende ve 5 bin 722 kişiyle Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Bostanbükü köyleri takip etti.

5 köyde tek başına yaşam

  • TÜİK verileri, ülkedeki 5 köyde kayıtlı sadece birer kişinin yaşadığını ortaya koydu. Bu köyler,
    Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı
    Ağaçyurdu
    , Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı
    Çattepe
    , Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı
    Tarlabaşı
    , Bitlis'in merkez ilçesine bağlı
    Kayalıbağ
    ve Bingöl'ün Kiğı ilçesine bağlı
    Çomakköy
    oldu.
Bingöl'ün Adaklı ilçesindeki Maltepe köyü iki ve Kütahya'nın Emet ilçesindeki Kalfalar köyü de üç kişilik nüfusuyla dikkati çekti.
  • Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Dilekli ile Bingöl'ün Yedisu ilçesindeki Akımlı köyleri 4'er, Şırnak'ın merkez ilçesindeki Kemerli ve Cevizdüzü köyleri, Siirt'in Eruh ilçesindeki Narlıdere ve Erzincan'ın Tercan ilçesindeki Topalhasan köyleri de 5'er kişinin yaşadığı yerler olarak kayıtlara geçti.

#TÜİK
#Türkiye İstatistik Kurumu
#Taşpınar

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