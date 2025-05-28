Türkiye ve dünya gündemini yakından ilgilendiren gelişmelerin konuşulduğu “Gündeme Dair Düşünceler” programında, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde, Türkiye tarihine kara bir leke olarak düşmüş darbeler masaya yatırıldı.
Esenler Gençlik Merkezi’nde düzenlenen programa gazeteciler Ersin Çelik ve Erem Şentürk konuşmacı olarak katıldı. Program, Esenler Belediyesi Basın Sorumlusu Aylin İzmir’in moderatörlüğünde gerçekleşti. Türkiye’de yaşanan darbelerin konuşulduğu programa; Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu (STK) üyeleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Programın sonunda gazeteciler, dinleyicilerin sorularını yanıtladı.
Darbeci yönetimin anayasasıyla yönetiliyoruz
Menderes bedeli canıyla ödedi
Gazeteci Erem Şentürk, 1967 darbesi özelinde Türkiye’de yaşanan darbeleri şu şekilde değerlendirdi:
- “Hiçbir yapı, bir darbeye karşı tamamen dirençli olamaz. Eski usul darbeler sona erse de yerlerine yenileri gelir. Mevcut sistemde darbeye karşı direnç göstermek mümkün değildir. Darbelerle ilgili elimizde üç temel unsur vardır: Olgunlaşma süreci, işleyiş ve nihai hedef.
- 1960 darbesinde verilen mesaj şuydu: ‘Haddinizi bileceksiniz, seçim yapmayacaksınız, İslam’dan uzak duracaksınız ve biz ne yazdıysak o tarihin çocukları olacaksınız.’ Aslında bu mesaj, bütün darbeler için geçerli bir uyarıydı. Hep aynı şeyi yaptılar. 1920’den bu yana pek çok anayasa yapıldı. Çeşitli dönemlerde yazılmış, zamanla bozulmuş ve değiştirilmiş anayasalar. Ancak bunların hiçbirini biz yazmadık. Hâlihazırda yürürlükte olan anayasa dâhil, içinde bizim tek bir kelimemiz bile yok.”
- Şentürk, İstiklal Madalyası sahibi siyasetçi, devlet adamı ve hukukçu Adnan Menderes için ise “Ezanı, lisanı aslına döndüren ve bunun için canıyla bedel ödeyen Menderes, Türk-İslam tarihinin hicretten bugüne kadar gelen şehitlerinden biri olarak tarihe geçmiştir” ifadelerini kullandı.