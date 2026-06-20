Türkiye’nin en uzun ve en hızlı metrosu açıldı

Türkiye’nin en uzun ve en hızlı metro hattı açıldı. Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı.
Kayaşehir İstasyonu önünde düzenlenen açılış töreninde konuşan Erdoğan, açılışını yaptıkları hattın Halkalı-Arnavutköy kesiminin ülkeye, millete, hat üzerindeki yerleşim yerlerine ve tüm İstanbul’a hayırlı olmasını diledi.
16 İSTASYON 69 KİLOMETRE
Toplamda 16 istasyondan oluşan 69 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Projesi’ni iki ayrı koldan hayata geçirdiklerini anlatan Erdoğan, projenin 37,5 kilometrelik kısmını Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ve 31,5 kilometrelik kısmını ise Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosu olarak şehrin hizmetine verdiklerini söyledi.
ÇALIŞMALARIMIZ TAÇLANIYOR
Gayrettepe’den Halkalı’ya kesintisiz ulaşım imkanı sağlayacak hattın Gayrettepe’den Arnavutköy’e kadar olan 47 kilometrelik kesimini geçen yıllarda devreye aldıklarını aktaran Erdoğan, “Şimdi bütün bu çalışmalarımızı taçlandırıyoruz. Toplam 69 kilometre uzunluğundaki metro projemizi bugün tamamlayarak Türkiye’yi en uzun ve en hızlı metro hattıyla buluşturuyoruz” diye konuştu.
Halkalı – Havalimanı 30 dakikaya inecek
- Açılışı yapılan yeni hat sayesinde seyahat sürelerini de ciddi manada azalttıklarına işaret eden Erdoğan, “Halkalı-İstanbul Havalimanı arasını 30 dakikaya, Halkalı-Göktürk arasını 43 dakikaya, Halkalı-Kağıthane arasını 54 dakikaya, Halkalı-Gayrettepe arasını ise 57 dakikaya düşürüyoruz. Küçükçekmece-Kemerburgaz arası 50 dakikaya inerken, Başakşehir-Kağıthane arası da inşallah 48 dakika olacaktır. Projenin 25 senede vakitten 117 milyon saat tasarruf ettirmesini, ekonomik faydanın ise toplam 935 milyon avroyu bulmasını bekliyoruz. Bunların da şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
31 Temmuz’a kadar ücretsiz
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını gerçekleştireceği Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın Halkalı-Arnavutköy kesiminde incelemelerde bulundu. Hattın Halkalı istasyonundan Kayaşehir İstasyonu'na kadar gazetecilerle yolculuk yapan Erdoğan, burada gazetecilere açıklama yaptı. Hattın 110 kilometre hıza ulaştığını, kaç istasyon geçildiğinin farkına bile varılmadığını belirten Erdoğan, “Kaliteyse kalite, huzur... Şu anda gerçekten bu metromuz modern bir anlayışın tezahürü oldu. Modern bir anlayışı İstanbul’a kazandırmak, gerçekten bütün ilgili arkadaşlarımın bu konudaki ortaya koyduğu bu eserle biz de iftihar ediyoruz. Allah yar yardımcımız olsun. İstanbul’a bu yakışır, Türkiye’ye bu yakışır, milletimize bu yakışır. 31 Temmuz’a kadar ücretsiz” ifadelerini kullandı.
Gençlerimiz milletimizin göz bebeği
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek tüm gençlere de başarılar dileyerek “Sınavınız nasıl geçerse geçsin, unutmayın, sizler bu ülkenin geleceğisiniz, yarınlarımızın teminatısınız, ailelerinizin ve milletimizin göz bebeğisiniz. Sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz” diye konuştu. Erdoğan, bugün Paraguay’la karşılaşacak A Milli Futbol Takımı’na da başarılar diledi.