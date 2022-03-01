Türkiye'nin etrafında son 30 yılda meydana gelen savaşlar

Son 30 yıl içinde Türkiye'nin etrafında çok sayıda savaş yaşandı. Körfez Savaşı ile başlayan furya, 1992 yılında başlayıp 1995 yılına kadar süren Bosna Savaşı ile devam etti.

Bosna'da yaşananlar devam ederken, 1994'te Rus-Çeçen savaşı etkisini gösterdi.

ÇEÇEN-RUS SAVAŞI

2009 yılına kadar süren çatışmalarda her iki taraftan da çok sayıda insan yaşamını yitirdi.

Çeçen-Rus savaşının ardından bu sefer de aynı durum 1991 yılında Afganistan'da başladı.





AFGANİSTAN'DA YAŞANAN ÇATIŞMALAR 30 YIL SÜRDÜ

2021 yılına kadar savaşların sürdüğü savaşın diğerlerinden farklı bir yönü oldu.

Afganistan'da yaşanan savaş ve insanlık dramı 30 yıl boyunca devam etti.

KOSOVA'DA DA KAN DURMADI

Afganistan'ın yanı sıra 1990'ların sonlarına gelinirken bu sefer de savaş gerçek yüzünü Kosova'da gösterdi.

Bir yıl süren savaş yıllar sonra Kosova'nın bağımsızlığını kazanmasıyla tam olarak neticelenmiş oldu.

ABD'NİN IRAK-AFGANİSTAN İŞGALİ

2000'li yıllara geldiğimizde ise ABD'nin Irak'ı işgali ön plana çıkan en önemli savaşlardan biri. 2003 yılında Irak'ı işgal eden ABD, bunu Irak'la kalmayarak Afganistan'da da denedi.

REKLAM

Irak savaşını 2011 yılında sonlandıran ABD, Afganistan'dan da geçtiğimiz yıl çekildi. 2006 yılına geldiğimizde ise Orta Doğu'da kaynamaya başlayan kazan Lübnan-İsrail savaşını doğurdu.

Hizbullah örgütünün askeri kanadıyla, İsrail arasında gerçekleşen savaş aynı yıl son buldu.

TÜRKİYE'NİN BURNUNUN DİBİNDE 'ARAP BAHARI'

Türkiye'nin etrafı savaş ve askeri müdahalelerle dolmaya devam ederken Orta Doğu'da yaşanan Arap baharı, bölgedeki tüm dengeleri alt üst etti.

2009 yılında Filistin ve İsrail arasındaki savaşla başlayan süreç, 2011'de Libya ve Suriye'yle devam etti. 2013'te Mısır'da yapılan darbeyle de bölge iyice karışmış oldu.

ÇEÇEN SAVAŞI SONRASI RUSLAR DEVAM ETTİ

Öte yandan 2008'de savaş bu sefer Gürcistan'a sıçradı.

Ağustos 2008 tarihinde Güney Osetya - Rusya - Gürcistan ve Abhazya'nın katılımı ile çok sayıda çatışma ve gerilim yaşandı.

Gürcistan'ın ardından Rusya'nın 2014'teki Kırım'ı işgali, Türkiye'nin etrafındaki kanlı süreci devam ettirdi.

AZERBAYCAN TOPRAKLARINI GERİ ALDI

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesini yıllardır sürdürdüğü haksız işgal, Azerbaycan'ın müdahalesiyle son buldu.

Son olarak Ukrayna'nın Donbass bölgesinde süren çatışmalar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri operasyon emri vermesiyle iki ülke arasında sıcak çatışmaya dönüştü.

Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaşta 6'ncı güne girildi.