Gündem Türkiyenin gözü bu kongrede AK Partide büyük gün
POLİTİKA

Türkiye'nin gözü bu kongrede: AK Parti'de büyük gün

AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi, 'Türkiye için güven ve istikrar' sloganı ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongredeki konuşmasında 2023 manifestosunu açıklayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin gözü bu kongrede: AK Partide büyük gün
Cumhurbaşkanı Erdoğan kongrede konuşacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde konuşuyor.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 manifestosunu açıklayacağı büyük kongre için geri sayım tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda parti yönetiminde yeni A takımını ve 2023 seçimlerine götürecek kadroları açıklayacak.

AK Parti'de kongre günü: 2023 manifestosu açıklanacak
GÜNDEM
AK Parti'de kongre günü: 2023 manifestosu açıklanacak

TÜRKİYE İÇİN GÜVEN VE İSTİKRAR

Partiden, büyük kongre için 11 siyasi partiye davetiye gönderildi. Kongrenin sloganı "Türkiye için güven ve istikrar" olarak belirlendi.

Salgın nedeniyle kongreye, yurt dışından konuk çağırılmazken, kısıtlı sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, engelli ile gazi ve şehit yakınları davet edildi.

AK Parti, 14 Ağustos 2001'de kurulduktan 15 ay sonra girdiği ilk genel seçimde iktidara geldi. 19 yıldır iktidarını sürdüren AK Parti, Türk siyasi tarihine damgasını vurdu. AK Parti, üçü olağanüstü, altısı olağan olmak üzere toplam 9 kongre yaptı.

AK Parti’yi 2023 seçimlerine taşıyacak kadrolarda kimler olacak?
GÜNDEM
AK Parti’yi 2023 seçimlerine taşıyacak kadrolarda kimler olacak?

7. OLAĞAN BÜYÜK KONGRE

2019'un Aralık ayında başlayan 7. Olağan Kongre sürecine tüm dünyada etkili olan Kovid-19 salgını nedeniyle bir süre ara verildi. Vaka sayılarının azalmasıyla maske, mesafe ve temizlik koşulları dikkate alınarak kısıtlı sayıda kişinin katılımıyla il ve ilçe kongrelerine devam edildi.

İHA

Şubat 2021 ayında tamamlanan il kongreleri sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 il kongresine bizzat katılım sağladı, diğer il kongrelerine ise canlı bağlantı yaptı. 24 Şubat 2021'deki İstanbul İl Başkanlığı kongresi ile kongre süreci tamamlanmış oldu. Kongre sürecinde, 973 ilçenin 715'i, 81 ilin ise 52 il başkanı yenilenirken, teşkilatlarda yüzde 70'lik bir değişim yaşandı.

Kongreye eski bakanlar, eski ve yeni milletvekilleri, parti kurucuları, önceki dönem parti kurulları, eski MKYK ve MYK üyeleri de 7. Olağan Büyük Kongre'ye davet edildi. Salgın nedeniyle kısıtlı sayıda misafir davet edilen kongrede, 1560 delege oy kullanacak. Kongreye özel bir şarkı ve 3 tanıtım filmi de yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrede 2023 seçimlerine yönelik bir manifesto ve yol haritası açıklayacak.

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