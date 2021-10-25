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Türkiye’nin gri listeye alınması Dünyanın en büyük  tiyatrosu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörizmin finansmanını engellemediği iddiasıyla Türkiye’nin ‘gri listeye’ alınmasına sert tepki gösterdi. TVNET canlı yayınına katılan Soylu, “Batı’da ‘Türkiye nasıl bu noktaya gelebildi?’ hasedi var. Bizi gri listeye alıyorlar. Ya terörü destekleyen Amerika? Bu, dünyanın en büyük tiyatrosudur” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Türkiye’nin gri listeye alınması Dünyanın en büyük tiyatrosu
Süleyman Soylu

Hakkari Yüksekova’da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TVNET canlı yayınında Serhat İbrahimoğlu ve Mete Yarar’ın sorularını cevapladı ve terörizmin finansmanının engellenmesinde eksikler olduğu iddiasıyla Türkiye’nin ‘gri listeye’ alınmasına tepki gösterdi. Terörden temizlenen Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Göllerbaşı bölgesinde konuşan Soylu, bölgenin terörden arındırılmasına ve turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalara dikkat çekti.

Bakan Soylu terörden temizlenen bölgede TVNET'e konuştu: Hem Hakkari için hem Türkiye için her şey yeniden başlıyor
OYNAT 03:57
Bakan Soylu terörden temizlenen bölgede TVNET'e konuştu: Hem Hakkari için hem Türkiye için her şey yeniden başlıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörden temizlenen Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Göller başı bölgesinde TVNET'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu 'Hem Hakkari için hem Türkiye için her şey yeniden başlıyor' ifadelerini kullandı

BATI’DA HASET VAR!

Soylu, “Hakkari için her şey yeniden başlıyor” dedi. Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Zor dönemlerden geçtik. Bunu yeniden yaşatmak isteyenler var. Buradaki huzurun tüm coğrafyayı değiştireceğini biliyorlar ve bunu bozmak istiyorlar. Batı’da ‘Türkiye nasıl bu noktaya gelebildi?’ hasedi var.”

EN BÜYÜK TİYATRO

Bakan Soylu, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bünyesinde hizmet veren Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF), kara para aklandığı ve terörizmin finansmanının engellenmesinde eksikler olduğu iddiasıyla, daha sıkı izlenme yapılması için Türkiye’yi ‘gri listeye’ almasına da şu sözlerle tepki gösterdi: “Bizi gri listeye alıyorlar da peki ya terörü destekleyen Amerika? Bu dünyanın en büyük tiyatrosudur. Bu sene Hakkari’de 12 terör örgütü mensubu teslim oldu. Terörle mücadeleyi hukuk ve demokrasi içinde gerçekleştirmemiş olsaydık bugünler hayaldi.”

Talimatlarınız elimizde

  • Hakkari Çukurca’da önceki gün gerçekleştirilen operasyonda sınırdan sızdığı tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Bakan Soylu, operasyonla ilgili detayları paylaştı. 2 adet M-16 piyade tüfeği, 4 adet el bombası, 9 adet M-16 şarjörü ve 1 adet patlayıcı ateşleme düzeneğinin teröristlerin üzerinden çıktığını belirten Soylu, “Ayrıca talimatlarınız elimizde. 112’yi ararsanız getiririz veya Meclis’teki arkadaşlarınıza bırakırız” ifadesini kullandı.

Bakan Soylu’dan 'gri liste'ye imalı tepki: Eksiğimiz Osman Kavala’yı, Demirtaş’ı serbest bırakmamak
OYNAT 01:14
Bakan Soylu’dan 'gri liste'ye imalı tepki: Eksiğimiz Osman Kavala’yı, Demirtaş’ı serbest bırakmamak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin OECD'ye bağlı Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından gri listeye alınmasına sert tepki göstererek, 'Bir eksiğimiz vardı. Osman Kavala'yı serbest bırakmadık, Demirtaş'ı serbest bırakmadık, PKK ve FETÖ ile mücadelede kimseden talimat almadık. Onların PKK, PYD'sine Suriye'de fırsat tanımadık, eksiğimiz bu' dedi.

Bakan Soylu, LGBT'yi aile yapısının bozulmaması için engellediklerini ifade ederek, 'LGBT'yi aile yapımızı bozmasın, çocuklarımızı ahlaksızlığa sevk etmesin diye engelledik. Siz her türlü sapkınlığın içerisinde oluyorsunuz. Biz ona girmek durumunda değiliz, biz Müslüman bir devletiz” şeklinde konuştu.


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