​Türkiye’nin gri listeye alınması Dünyanın en büyük tiyatrosu

Hakkari Yüksekova’da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TVNET canlı yayınında Serhat İbrahimoğlu ve Mete Yarar’ın sorularını cevapladı ve terörizmin finansmanının engellenmesinde eksikler olduğu iddiasıyla Türkiye’nin ‘gri listeye’ alınmasına tepki gösterdi. Terörden temizlenen Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Göllerbaşı bölgesinde konuşan Soylu, bölgenin terörden arındırılmasına ve turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalara dikkat çekti.
BATI’DA HASET VAR!
Soylu, “Hakkari için her şey yeniden başlıyor” dedi. Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Zor dönemlerden geçtik. Bunu yeniden yaşatmak isteyenler var. Buradaki huzurun tüm coğrafyayı değiştireceğini biliyorlar ve bunu bozmak istiyorlar. Batı’da ‘Türkiye nasıl bu noktaya gelebildi?’ hasedi var.”
EN BÜYÜK TİYATRO
Bakan Soylu, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bünyesinde hizmet veren Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF), kara para aklandığı ve terörizmin finansmanının engellenmesinde eksikler olduğu iddiasıyla, daha sıkı izlenme yapılması için Türkiye’yi ‘gri listeye’ almasına da şu sözlerle tepki gösterdi: “Bizi gri listeye alıyorlar da peki ya terörü destekleyen Amerika? Bu dünyanın en büyük tiyatrosudur. Bu sene Hakkari’de 12 terör örgütü mensubu teslim oldu. Terörle mücadeleyi hukuk ve demokrasi içinde gerçekleştirmemiş olsaydık bugünler hayaldi.”
Talimatlarınız elimizde
- Hakkari Çukurca’da önceki gün gerçekleştirilen operasyonda sınırdan sızdığı tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Bakan Soylu, operasyonla ilgili detayları paylaştı. 2 adet M-16 piyade tüfeği, 4 adet el bombası, 9 adet M-16 şarjörü ve 1 adet patlayıcı ateşleme düzeneğinin teröristlerin üzerinden çıktığını belirten Soylu, “Ayrıca talimatlarınız elimizde. 112’yi ararsanız getiririz veya Meclis’teki arkadaşlarınıza bırakırız” ifadesini kullandı.