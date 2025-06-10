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Türkiye'nin gücünü tüm Yunanistan'a böyle duyurdular: Eğer savaşırsak...

Türkiye'nin gücünü tüm Yunanistan'a böyle duyurdular: Eğer savaşırsak...

09:2710/06/2025, Salı
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Türk savunma sanayisinin başarısı Yunan basınında.
Türk savunma sanayisinin başarısı Yunan basınında.

Yunan medyası, Türk savunma sanayiindeki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. Özellikle Türk yapımı insansız hava araçları (İHA) hakkında çıkan haberler öne çıkarken, yayınlarda Türkiye ile Yunanistan arasındaki savunma teknolojisi farkının giderek büyüdüğüne vurgu yapılıyor.

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayiinde geldiği nokta göğüs kabartıyor.


Türk şirketlerinin geliştirdiği yeni teknoloji ürünlerine olan ilgi, dünya geneline yayılmış durumda.


Özellikle Yunanistan medyasında, Türk savunma sanayiine yönelik yapılan karşılaştırmalar dikkat çekiyor.


Türk İHA'larının başarısı Yunan basınında: Türkiye çok önde


Türk İHA'larının dünya genelindeki başarısı özellikle Yunan basınını cezbetmiş görünüyor.


Pentapostagma gazetesinin haberine göre, Yunanistan'ın İHA savaşına hazır olmadığı, Türkiye'nin bu konuda çok önde olduğu vurgulandı.



"Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin yeni teknolojileri entegre etme hazırlığı hâlâ eksik" denilen haberde, eski yasal çerçeve ve karmaşık bürokrasinin yerli İHA üretimi ve savunma modernizasyonunu yavaşlattığı belirtildi.


Haberde
"Yunanistan’ın 82 İHA’sı sadece gözetleme amaçlı kullanılırken, Türk İHA’ları yapay zekâ destekli ve saldırı yetenekli görevlerde de aktif olarak kullanılıyor"
ifade edildi.

"30'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor"


Gazetenin paylaştığı bilgilerde şu ifadeler kullanıldı:


"Yunanistan’da yeni İHA ve USV üretimi için en az üç yıllık bir hazırlık süresi ve devlet-ordu iş birliği gerekiyor. Buna karşılık, Türkiye ise Bayraktar TB2 ve Kızılelma gibi ileri düzey İHA’ları hem kullanıyor hem de 30’dan fazla ülkeye ihraç ediyor. ABD ve İsrail gibi ülkelerde kriz zamanlarında hızlı tedarik mekanizmaları devreye girerken, Yunanistan’da savunma malzemesi tedarik süreçleri 2-5 yıl arasında sürebiliyor. Bu da Yunan ordusunu teknolojik dönüşüm yarışında geride bırakıyor."
denildi.

Hâlihazırda Yunanistan’ın 82 İHA’sı sadece gözetleme amaçlı kullanılırken, Türk İHA’ları yapay zekâ destekli ve saldırı yetenekli görevlerde de aktif olarak kullanılıyor.




#Yunanistan
#İHA
#Savunma sanayi
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