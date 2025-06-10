Türkiye'nin gücünü tüm Yunanistan'a böyle duyurdular: Eğer savaşırsak...

"Yunanistan’da yeni İHA ve USV üretimi için en az üç yıllık bir hazırlık süresi ve devlet-ordu iş birliği gerekiyor. Buna karşılık, Türkiye ise Bayraktar TB2 ve Kızılelma gibi ileri düzey İHA’ları hem kullanıyor hem de 30’dan fazla ülkeye ihraç ediyor. ABD ve İsrail gibi ülkelerde kriz zamanlarında hızlı tedarik mekanizmaları devreye girerken, Yunanistan’da savunma malzemesi tedarik süreçleri 2-5 yıl arasında sürebiliyor. Bu da Yunan ordusunu teknolojik dönüşüm yarışında geride bırakıyor."