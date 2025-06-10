Türkiye'nin gücünü tüm Yunanistan'a böyle duyurdular: Eğer savaşırsak...

Yunan medyası, Türk savunma sanayiindeki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. Özellikle Türk yapımı insansız hava araçları (İHA) hakkında çıkan haberler öne çıkarken, yayınlarda Türkiye ile Yunanistan arasındaki savunma teknolojisi farkının giderek büyüdüğüne vurgu yapılıyor.
Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayiinde geldiği nokta göğüs kabartıyor.
Türk şirketlerinin geliştirdiği yeni teknoloji ürünlerine olan ilgi, dünya geneline yayılmış durumda.
Özellikle Yunanistan medyasında, Türk savunma sanayiine yönelik yapılan karşılaştırmalar dikkat çekiyor.
Türk İHA'larının başarısı Yunan basınında: Türkiye çok önde
Türk İHA'larının dünya genelindeki başarısı özellikle Yunan basınını cezbetmiş görünüyor.
Pentapostagma gazetesinin haberine göre, Yunanistan'ın İHA savaşına hazır olmadığı, Türkiye'nin bu konuda çok önde olduğu vurgulandı.
"Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin yeni teknolojileri entegre etme hazırlığı hâlâ eksik" denilen haberde, eski yasal çerçeve ve karmaşık bürokrasinin yerli İHA üretimi ve savunma modernizasyonunu yavaşlattığı belirtildi.
"30'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor"
Gazetenin paylaştığı bilgilerde şu ifadeler kullanıldı:
Hâlihazırda Yunanistan’ın 82 İHA’sı sadece gözetleme amaçlı kullanılırken, Türk İHA’ları yapay zekâ destekli ve saldırı yetenekli görevlerde de aktif olarak kullanılıyor.