Türkiye’nin ilk Engelli Çocuk Okçuluk Takımı Bağcılar’da kuruldu

12:276/05/2026, Çarşamba
Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, birçok ülke tarafından örnek alınıyor ve tesisteki atölyelerde sunulan hizmetler hayata geçiriliyor.
Bağcılar Belediyesi, Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan Engelli Çocuk Okçuluk Takımı’nı kurdu. Bu kapsamda Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda 9-14 yaş arası 8 engelli çocuk okçuluk üzerine eğitim alıyor.

Kompleks tesis olarak Avrupa’da bile benzeri olmayan Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, birçok ülke tarafından örnek alınıyor ve tesisteki atölyelerde sunulan hizmetler hayata geçiriliyor.

Takım, 9-14 yaş arası 8 kişiden oluşuyor

Eğitimden sanata tekstilden bilgisayara kadar farklı kategoride hizmet veren Engelliler Sarayı’nda yeni bir branş daha hizmete girdi. İlçede ikamet eden engelli çocuklar için okçuluk eğitimi verilmeye başlandı. Haftada bir gün verilen eğitimlere katılan 9-14 yaş arasında 8 kişiden oluşan bir takım kuruldu. Engelli Çocuk Takımı, Türkiye’de ilk olma özelliği de taşıyor.

Kas yapısını güçlendiriyor

Bedensel engelli çocuklara özel tasarlanmış yay ve ekipmanlarla odaklanma, denge ve özgüvenlerini artırması hedefleniyor. Okçuluk sporunun çocukların kas yapısını güçlendirmesi, odaklanma becerisini geliştirmesi, disiplini sağlaması ve sosyalleşmesi gibi yararları bulunuyor.

Onların heyecanı bize moral veriyor

Takımın antrenörlüğünü yapan milli sporcu Murat Öz, “Kulübümüzdeki çocuklar Türkiye’nin ilk engelli çocuk okçuları. Birçok branşta olduğu gibi okçulukta da çocuk yaşta spora başlamak önemli. Diğer sporculara göre bir sıfır önde başlıyorlar. Çocuklar çok memnunlar. Onların heyecanı bize de moral veriyor. İnşallah burada aldıkları eğitimlerle ileride büyük başarılar elde edecekler” dedi.

Fiziksel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunuyor

Toplumun her kesimine yönelik hizmet sunduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, “Engelliler Sarayı engelli bireylerin günlük hayatını kolaylaştıran, toplum hayatına katılımına ve farkındalık oluşmasına katkı sunan örnek bir tesis. Burada herkesin ilgisine göre atölyemiz bulunmaktadır. Engelli çocuklarımız için de okçuluk takımını kurduk. Burada hem zamanlarını en yararlı şekilde değerlendiriyor hem de fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkıda bulunuyorlar” diye konuştu.

