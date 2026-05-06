Türkiye’nin ilk Engelli Çocuk Okçuluk Takımı Bağcılar’da kuruldu

Kompleks tesis olarak Avrupa’da bile benzeri olmayan Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, birçok ülke tarafından örnek alınıyor ve tesisteki atölyelerde sunulan hizmetler hayata geçiriliyor.

Takım, 9-14 yaş arası 8 kişiden oluşuyor

Eğitimden sanata tekstilden bilgisayara kadar farklı kategoride hizmet veren Engelliler Sarayı’nda yeni bir branş daha hizmete girdi. İlçede ikamet eden engelli çocuklar için okçuluk eğitimi verilmeye başlandı. Haftada bir gün verilen eğitimlere katılan 9-14 yaş arasında 8 kişiden oluşan bir takım kuruldu. Engelli Çocuk Takımı, Türkiye’de ilk olma özelliği de taşıyor.

Kas yapısını güçlendiriyor

Bedensel engelli çocuklara özel tasarlanmış yay ve ekipmanlarla odaklanma, denge ve özgüvenlerini artırması hedefleniyor. Okçuluk sporunun çocukların kas yapısını güçlendirmesi, odaklanma becerisini geliştirmesi, disiplini sağlaması ve sosyalleşmesi gibi yararları bulunuyor.

Onların heyecanı bize moral veriyor

Takımın antrenörlüğünü yapan milli sporcu Murat Öz, “Kulübümüzdeki çocuklar Türkiye’nin ilk engelli çocuk okçuları. Birçok branşta olduğu gibi okçulukta da çocuk yaşta spora başlamak önemli. Diğer sporculara göre bir sıfır önde başlıyorlar. Çocuklar çok memnunlar. Onların heyecanı bize de moral veriyor. İnşallah burada aldıkları eğitimlerle ileride büyük başarılar elde edecekler” dedi.

Fiziksel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunuyor