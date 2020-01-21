Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar: Tek isteğim evlenmek

Sağlık problemlerini geride bıraktığının altını çizen Acar, en büyük hayalinin ise evlenip bir yuva kurmak olduğunu söyledi. Bu mutluluğu uzun zamandır yaşamanın hayalini kurduğunu vurgulayan Uğur Acar, sözlerine şöyle devam etti: “Bundan sonra hayatımda istediğim şey evlilik. Bunun dışında evlendikten sonra çocuk sahibi olmak istiyorum. Daha önceki hayatımda çocukların benden kaçtığı zamanları hatırlıyorum. Bu nedenden dolayı çocuk sahibi olmanın pek de hayalini kuramamıştım. Nakilden sonra ise ilk düşündüğüm şey sağlığıma kavuşmaktı. Sonrasında her şeyi düzene koymaya başladım. Şimdilerde sağlığım da yerinde, güzel bir işim de var. Zamana bıraktığım tek şey, mutlu olabileceğim kişiyi bulup evlenmek. Çocuklar artık benden kaçmıyor, korkmuyorlar. Bunu da gördüm ve gerçekten çok mutluyum, Allah’tan başka ne isteyebilirim ki.”