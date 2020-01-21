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Antalya haberleri: Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar: Tek isteğim evlenmek

Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar: Tek isteğim evlenmek

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, 21 Ocak 2012'de Türkiye'de ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar (27), "Her gün uyandığımda şükrediyorum. Tek hayalim yüz nakli olmaktı. Şu an tek isteğim evlenmek" dedi.

Haber Merkezi DHA
Türkiye'nin ilk yüz nakillisi ​Uğur Acar​.
Türkiye'nin ilk yüz nakillisi ​Uğur Acar​.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Gebece köyünde dünyaya gelen, henüz 1 aylıkken evinde çıkan yangında yüzü yanan Uğur Acar, 21 Ocak 2012'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk yüz nakil ameliyatıyla yeni bir hayata merhaba dedi.

Uğur Acar, Türkiye'nin ilk yüz nakil ameliyatıyla yeni bir hayata merhaba dedi.

Nakil olduğu hastanede çalışıyor

Nakil olmadan önce hiç bir sosyal hayatı olmadığını, çocukların kendisine korkuyla baktığını anlatan Uğur Acar, şu an Akdeniz Üniversitesi Hastanesi otoparkında çalışıyor. Acar, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Akdeniz Üniversitesi ailesinin bir ferdi olmaktan her zaman için gurur duydum. Tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Organ bağışı yapan aileye minnettarım. Başta Prof. Dr. Ömer Özkan'a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Medyada çıkan haberler nedeniyle beni evli zannediyorlar. Oysa benden sonra yüz nakli olan arkadaşlarım evlendi. Ben bekarım, tek isteğim bu saatten sonra evlilik. Şu an için bir aday yok. Zaman ne gösterir bilemeyiz, olursa da herkes duyar, öğrenir."

Türkiye'de ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar'ın son hali: Görenler şaşkın
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2012 yılında yüz nakli yaptırarak Türkiye tarihine geçen Uğur Acar'ın tedavisinde sona gelindi. Acar, tek hayalinin evlenip çocuk sahibi olmak olduğunu söyledi.
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Türkiye'nin 7.5 yıl önce yüz nakli yapılan ilk kişisi olan 26 yaşındaki Uğur Acar, tedavisinde sona gelindiğini, yüzünün normal bir kişininkinden farkı olmadığını belirtti.
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Acar, en büyük hayalinin ise evlenip, çocuk sahibi olmak olduğunu dile getirdi.
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Manavgat ilçesi Gebece köyünde, 1 aylıkken evde çıkan yangında yüzünün yüzde 90'ında yanık nedeniyle kalıcı hasar meydana gelen 26 yaşındaki Uğur Acar'ın hayatı, 21 Ocak 2012 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk yüz nakli operasyonu ile değişti.
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Yüzünün görünümü nedeniyle 19 yıl boyunca toplumdan uzaklaşan, çocuklar korktuğu için kalabalık alanlara ve parklara gidemeyen Uğur Acar, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile ekibi tarafından gerçekleştirilen yüz nakliyle yeni bir yüze kavuştu.
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Yeni görünümüyle hayatı değişen ve 7 yıl 4 ayı geride bırakan Acar, operasyonun gerçekleştirildiği hastanede bir de iş sahibi oldu. Çevresinde sevilen, girdiği ortamlarda ilgi gören Acar, istediği parka, AVM’ye ve kalabalık ortamlara çekinmeden girebiliyor.
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Çocuklarla sohbet eden Uğur Acar’ın en büyük hayali ise evlenip bir çocuk sahibi olabilmek.
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7 yıldır sürecin iyi gittiğini ifade eden Uğur Acar, şu anda hayatında her şeyin normal derecede olduğunu söyledi. Acar, ilaçlarını da düzenli olarak kullandığını belirtti.
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Zamanla yüzünde hissettiği duyuların geri geldiğini dile getiren Acar, “Yüzüm, doğduğum haliyle olmasa da göz kırpma, kaş kaldırma, sinirlenme gibi hareketlerimi yapabiliyorum. Kendim tıraş olabiliyorum. Aynı zamanda berbere de gidiyorum, tıraş olabiliyorum. Onun dışında rutin kontrollerimi yaptırıyorum. Göreceğim herhangi bir fizik tedavi kalmadı, süreç tamamlandı. Artık sadece ömür boyu kullanmam gereken ilaçlar olacak” dedi.
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Akdeniz Üniversitesi’nde çalıştığını hatırlatan Acar, hafta içini çalışarak, hafta sonunu ise kendine vakit ayırarak değerlendirdiğini anlattı. Acar, “Hafta içi çalışıyorum. Hafta sonlarında ise tarihi ve turistik yerlere gidiyorum. Parka gidiyorum, gazete okuyorum. Bazen de akrabalarımın yanına gidiyorum. Aynı zamanda bana yüzü bağışlayan aile ile de telefonla görüşüyorum. Onunla bağımı koparmadım. Her ne kadar evleri uzak olsa da, telefonla görüşüyorum” şeklinde konuştu.
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Sağlık problemlerini geride bıraktığının altını çizen Acar, en büyük hayalinin ise evlenip bir yuva kurmak olduğunu söyledi. Bu mutluluğu uzun zamandır yaşamanın hayalini kurduğunu vurgulayan Uğur Acar, sözlerine şöyle devam etti: “Bundan sonra hayatımda istediğim şey evlilik. Bunun dışında evlendikten sonra çocuk sahibi olmak istiyorum. Daha önceki hayatımda çocukların benden kaçtığı zamanları hatırlıyorum. Bu nedenden dolayı çocuk sahibi olmanın pek de hayalini kuramamıştım. Nakilden sonra ise ilk düşündüğüm şey sağlığıma kavuşmaktı. Sonrasında her şeyi düzene koymaya başladım. Şimdilerde sağlığım da yerinde, güzel bir işim de var. Zamana bıraktığım tek şey, mutlu olabileceğim kişiyi bulup evlenmek. Çocuklar artık benden kaçmıyor, korkmuyorlar. Bunu da gördüm ve gerçekten çok mutluyum, Allah’tan başka ne isteyebilirim ki.”
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Türkiye'de ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar'ın son hali: Görenler şaşkın
Antalya'da 7 yıl önce Türkiye'de ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar, yeni yüzüyle hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Acar "Her gün sabah yüzümü yıkarken aynaya bakıp şükrediyorum. Yeni yüzüm yeni hayatım oldu, hayallerim gerçekleşti. 7 yıl rüya gibi geçti" dedi.

Yeni bir yüze kavuşmuştu

Yeni bir yüzle yeni bir hayata kavuştuğunu söyleyen Uğur Acar, "Herkesi de organ bağışına davet ediyorum. Kompozit doku, böbrek nakli, kalp nakli çok önemli. Ben 8 yıllık nakilli hayatımda her şeyi gördüm ve yaşadım. Organlarınızı bağışlarsanız, bekleyen hastalara umut olursunuz" dedi.

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