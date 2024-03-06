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Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan kaza sonrası Mısır'a kaçan Yazar Eylem Tok ve oğlu için yakalama kararı

Eyüpsultan'da kaza yaptığı ve Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan Timur Cihantimur, ünlü yazar annesi Eylem Tok tarafından Mısır'a kaçırılmıştı. Yazar Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

12:44 - 6/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 13:01 - 6/03/2024 Çarşamba
IHA
Mısır'a kaçan Yazar Eylem Tok ve oğlu için yakalama kararı
Mısır'a kaçan Yazar Eylem Tok ve oğlu için yakalama kararı

Eyüpsultan'da 1 Mart günü meydana gelen kaza sonrası 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olmuş, kazada 34 EGG 06 plakalı Porsche marka lüks aracın direksiyonunda ise yazar Eylem Tok'un 16 yaşında ehliyetsiz Timur Cihantimur'un olduğu ortaya çıkmıştı.



Eylem Tok ve oğlu daha sonra kaza yerinden ayrılarak başka bir araçla İstanbul Havalimanına gelmişti.


Feci kazada Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti

Anne ve oğul daha sonra 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanından ayrılarak uçakla Mısır'a kaçtıkları belirlenmişti.


Timur Cihantimur, ünlü yazar annesi Eylem Tok tarafından Mısır'a kaçırılmıştı

Yazar Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında yakalama kararı çıkarıldı.


Timur Cihantimur, ünlü yazar annesi Eylem Tok tarafından Mısır'a kaçırılmıştı


Ne olmuştu?


Eyüpsultan'da seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışıldığı sırada aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı.


Kaza sonucu yaralanan O.M.A., İ.G., T.A., S.K. ve H.T'nin hastaneye kaldırılmıştı.


Yaralılardan O.M.A. yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiş, T.A'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilmişti.


Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanına gittikleri, 04.30 sıralarında da Mısır'a uçtukları tespit edilmişti.




#Oğuz Murat Acı
#Eylem Tok
#Mısır
#Timur Cihantimur
29 dakika önce
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