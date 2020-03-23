Gündem Türkiyenin koronavirüs ile mücadelesi 60 günde neler yaşandı?
İSTANBUL

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi: 60 günde neler yaşandı?

Türkiye Çin’de ortaya çıkıp hızla dünyaya yayılan koronavirüse karşı 22 Ocak’tan itibaren aldığı önlemleri adım adım ileri taşıdı. Sınırlara termal kamera konularak başlayan mücadele Çin, İran ve Avrupa’ya uçuş yasağı konulması, okulların kapatılmasıyla devam etti. Son adım 65 yaş üstüne getirilen sokağa çıkma yasağı oldu.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Görevliler il il pek çok yeri dezenfekte ediyorlar.
Görevliler il il pek çok yeri dezenfekte ediyorlar.

Türkiye, Aralık 2019’da Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs salgınına karşı hazırlık için ilk andan itibaren adımlarını atmaya başladı. Türkiye, salgının sınır ötesinde tutulması için tüm kurumlarıyla yoğun gayret gösterirken halkın gündelik yaşamını etkilemeden aşama aşama önemli tedbir ve kararları da uygulamaya soktu. Türkiye, mücadeleye tam da 2 ay önce havalimanlarına termal kamera koyarak başladı. İşte Türkiye’nin 2 ayda gün gün attığı adımlar:

TERMAL KAMERALAR

22 OCAK: İlk olarak Türkiye, koronavirüs ile mücadelede herhangi bir ilaç problemi olmadığını açıkladı. Yurt dışından gelen yolcular için termal kameralar havaalanlarında devreye sokuldu.

24 OCAK: Liman ve havalimanlarında 24 saat sağlık personeli bulundurulmaya başlandı. Çin’den gelen tüm uçuşlar için termal kamera taraması yapıldı.

Havalimanlarında yolcular termal kameralarla kontrol ediliyor.

1 ŞUBAT: Vuhan’da yaşayan 42 Türk özel uçakla getirildi. 14 gün karantina altında alındı.

YERLİ KİT DEVREDE

3 ŞUBAT: Çin uçuşları durduruldu.

6 ŞUBAT: Yurt dışından gelen tüm yolcular termal kameradan geçirilmeye başladı.

11 ŞUBAT: Geliştirilen yerli tanı kitiyle 90-120 dakikada yeni koronavirüs test sonuçlarına ulaşılabildiği açıklandı.

KAPILAR KAPATILDI

21 ŞUBAT: İran’ın virüs olan bölgelerinden yolcuların Türkiye’ye girmesine izin verilmedi.

23 ŞUBAT: Türkiye- İran geçişleri tamamen durduruldu.

Sınır bölgelerine sahra hastaneleri açıldı.

SAHRA HASTANELERİ

27 ŞUBAT: Ağrı, Dilucu, Van ve Hakkari sınır kapılarında sahra hastaneleri kuruldu.

29 ŞUBAT: Çin, İran, Irak, Güney Kore ve İtalya’dan Türkiye’ye uçuşlar durduruldu. Türkiye, Gürcistan arasında 8 sahra hastanesi kuruldu.

11 MART: İlk koronavirüs, Türkiye’de Avrupa temaslı bir kişide görüldü.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

12 MART: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de koronavirüs zirvesi düzenlendi. Koronayla mücadele kapsamında tedbirler alındı. Üniversitelerin yanısıra ilkokul, ortaokul ve liseler tatil edildi. Askerlerin çarşı izinleri geçici süreyle askıya alındı. Spor müsabakalarının nisan sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar verildi.

HEM MAÇ HEM EĞLENCE ÖNLEMİ

13 MART: Salgına karşı Süper Lig başta olmak üzere futbol liglerinde müsabakalar seyircisiz oynanmaya başlandı.

14 MART: 9 Avrupa ülkesine uçuşlar durduruldu.

15 MART: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine “koronavirüs tedbirleri” konulu ek genelge gönderdi. Genelgede salgın nedeniyle pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin geçici süreliğine faaliyetlerinin durdurulacağı bildirildi.

* Aynı gün 21 bin umrecinin Suudi Arabistan’dan gelişleri tamamlandı. Umreciler yurtlarda karantinaya alındı.

DÜĞÜN SALONLARI KAPATILDI

16 MART: İçişleri Bakanlığı, ek bir genelge daha yayınladı. Genelge ile tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, internet kafe (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.

Vuhan’daki Türkler, Koca Yusuf Operasyonu ile yurda getirildi.

EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI

18 MART: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü’nde toplanan zirvede halk ve işletmelerin salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenmemesi için 19 maddeden oluşan 100 milyar TL’lik Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi uygulamaya sokuldu.

* Aynı gün Avrupa ülkelerinden getirilenler İstanbul ve Kocaeli’deki yurtlarda karantinaya alındı.

19 MART: Tüm ligler federasyonlarla da görüşülerek süresiz olarak ertelendi.

TOPLANTILARA ERTELEME

20 MART: Ulusal ve uluslararası düzeyde açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantılar veya aktiviteler nisan ayı sonuna kadar ertelendi.

* Diyanet İşleri Başkanlığı’nın koronavirüs önlemleri kapsamında camilerde cuma namazı kılınmadı.

* Market, manav ve pazar yerlerinde, ambalajsız satılan yaş sebze ve meyveler tüketicilerce seçilmeden, satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satışa sunuldu.

* Pazar yerlerinde tezgah aralıkları mümkün olduğunca geniş tutularak, tezgah aralarında geçiş yerlerinde sıkışıklığa neden olacak kasa ve ambalajlar yasaklandı.

UĞURLAMAYA YASAK

21 MART: KKTC’ye 72 milyon liralık finansal kaynak gönderildi.

* Sağlık Bakanlığı, 15 dakika gibi kısa bir sürede sonuç alınabilecek tanı kitlerini uygulamaya başladı.

* Diyanet İşleri Başkanlığı, camilerin ve mescitlerin Miraç Kandili gecesi de kapalı kalacağını bildirdi.

* İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla asker uğurlama törenleri geçici süreyle durduruldu.

* Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 46 ülkeye daha uçuşların durdurulacağını duyurdu.

Suudi Arabistan’dan getirilen umreciler, karantinaya alındı.

RİSK GRUBUNA SINIRLANDIRMA

* Berber, güzellik salonu, kuaför gibi iş yerlerinin faaliyetleri geçici süreliğine durduruldu.

* Milli parklarda, ormanlarda, mesire alanlarında mangal yakılması yasaklandı.

* 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sonlandırıldı.

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