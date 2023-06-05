Türkiye’nin meşru endişeleri var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i kabulü sona erdi. Dolmabahçe Ofisi’nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü. Kabulün ardından açıklamalarda bulunan Stoltenberg, Türkiye’nin meşru endişelerinin farkında olduklarını belirterek, “İsveç kendine düşen sorumluluğu yerine getirdi” dedi.

İSVEÇ ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI

Türkiye son derece önemli ve değerli bir NATO müttefiki olduğunu ve ittifaka kritik katkılar sağladığını ifade eden Stoltenberg, görüşmede İsveç’in NATO üyeliğine yönelik sürecinin ele alındığını söyledi. İsveç’in üzerine düşen yaptığını kaydeden Stoltenberg, “Türkiye’nin meşru güvenlik endişeleri vardır. Hiçbir müttefik daha fazla terörist saldırıya maruz kalmamıştır. İsveç, kayda değer ve somut adımlar atmıştır. Türkiye’nin endişelerini karşılamak istemektedir. Ki bunlar İsveç anayasasının değiştirilmesini, silah ambargosunun sonlandırılmasını, PKK dahil terörizmle mücadelede iş birliğini artırılmasını kapsamaktadır. Geçtiğimiz birkaç gün içerisinde Terörizmle Mücadele Yasası’nda önemli değişiklikler yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla İsveç, taahhütlerini tamamlamıştır” diye konuştu.

NATO’YA KATILIMI ZORLAŞTIRIYOR

İsveç’teki gösterileri organize edenlerin İsveç’in NATO’ya katılmasını engellemeye çalıştığını da sözlerine ekleyen Stoltenberg, “Aynı zamanda Türkiye’ye, NATO’ya karşı İsveç’te yapılan gösterileri görmenin zorluklar yarattığını biliyorum” dedi.

12 HAZİRAN’DA BİR ARAYA GELECEĞİZ

NATO İsveç ve Türkiye’nin 12 Haziran’da bir araya geleceğini söyleyen Stoltenberg şöyle devam etti:” Madrid’deki anlaşma uyarınca kurulan daimi müşterek mekanizma kapsamında 12 Haziran’da bir araya geleceğiz. NATO’ya üyelik İsveç’i güçlü yapacaktır. Aynı zamanda NATO’yu ve Türkiye’yi güçlü yapacaktır. Türkiye ve İsveç arasındaki işbirliğini artırmalıyız.”

Yeni bakanlar da görüşmeye katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in görüşmesine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İbrahim Kalın eşlik etti.

Şahbaz Şerif.

Şerif’ten Erdoğan’a davet

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da düzenlenmesi planlanan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 7. Toplantısı’na davet etti. Erdoğan’ın, “Göreve Başlama Töreni”ne katılan Şerif, Pakistan hükümeti ve halkı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla en içten tebriklerini iletti ve başarılarının devamını diledi. Şerif, bölgesel barışı teşvik etme çabaları, diplomasi ve diyaloğa olan bağlılığı için Erdoğan’a teşekkürlerini iletti. Şerif, Erdoğan’ı İslamabad’da düzenlenmesi planlanan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 7. Toplantısı’na davet etti.







